محمد العفاس: التكفير حكم شرعي لا يجب أن نخجل منه

Mardi 03 Mars 2020



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باب نات

- أوضح النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس في مداخلته بالبرلمان ان التكفير حكم شرعي لا يجب الخجل منه.واوضح العفاس خلال مداخلته بمجلس نواب الشعب "الي يقول رأي موش على الكيف يصبح تكفيري و هذا موش معقول و ميجيش".وتابع محمد العفاس "مايلزمناش نستعارو من التكفير لانو حكم شرعي".