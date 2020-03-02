عام و8 اشهر سجنا في حق امام المرسى

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- جلبت اليوم الوحدات الامنية الى هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس امام المرسى المتهم بالايهام بجريمة الاعتداء على مسجد... وذلك على خلفية اعتدائه على نفسه بالة حادة وبعثرت الكتب القرانية والايهام بانه تعرض لاعتداء من قبل مجهولين .وكشفت الابحاث معه انه هو من اقترف ذلك معبرا ان هدفه كان ترسيمه وتعينه بصفة دائمة كامام بمجامع المرسى وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث ...وباستنطاق الأمام المتهم اكد ان اعترافه كان تحت الضرب الذي تواصل لثلاث ساعات ..مبينا ان اعوان الامن رفضوا تمكينه من حضور محام و لم يعلم عائلته بقرار الاحتفاظ به ..ورافع عنه محاميه الاستاذ وسام بن عثمان ولاحظ ان هناك اختبارين فنيين للكشف عن الجناة اذنت بها النيابة غير مضافين في ملف القضية كما ان التسخير الطبي لم تقع اضافته في الملف طالبا التاخير بإضافة تلك المؤيدات ..وطلبت النياية العمومية المحاكمةو بعد المفاوضة قررت المحكمة الحكم بعام سجنا في حقه من اجل من اجل الاضرار بملك الغير و 8 اشهر من اجل الايهام بجريمة...