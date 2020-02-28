وزير الصحة يشرف على جلسة عمل حول التوقي من فيروس كورونا الجديد

Vendredi 28 Février 2020



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باب نات

- إنعقدت جلسة عمل مساء يوم الجمعة 28 فيفري 2020 بإشراف وزير الصحة عبد اللطيف المكي وبحضور مدير مكتب منظّمة الصحّة العالميّة بتونس إيف سوتيران إلى جانب ممثّلي وزارتي الدفاع الوطني والنقل والمديرين الجهويّين للصحّة ورؤساء الأقسام ومديري المؤسّسات الاستشفائيّة وأعضاء اللّجنة القارّة لمتابعة خطّة التصدّي لانتشار فيروس كورونا الجديد.وقد تمّ خلال الجلسة استعراض تطوّر الوضع الوبائي لهذا الفيروس على المستوى العالمي ومختلف الاجراءات والتدابير التي وقع اتّخاذها في إطار الاستراتيجيّة الوطنيّة للترصّد والتوقّي من فيروس كورونا الجديد في تونس.وقد شدّد الوزير بالمناسبة على ضرورة مضاعفة الجهود والرفع من درجة اليقظة على مستوى كلّ الهياكل الصحيّة والمعابر الحدوديّة البريّة والجويّة والبحريّة لدعم المراقبة الصحيّة للمسافرين الوافدين والتعامل بكلّ حرفيّة مع كلّ حالات الطوارئ.يذكر أن منظمة الصحة العالمية، رفعت الجمعة، مستوى التحذير من خطورة انتشار فيروس "كورونا المستجد" في العالم من "مرتفع" إلى "مرتفع جدا".جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمين عام المنظمة الدولية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، في مقرها بمدينة جنيف السويسرية.وقال غبريسوس: "رفعنا الآن تقييمنا لخطورة الانتشار وخطورة تداعيات كوفيد-19 (الاسم العلمي لفيروس كورونا المستجد) إلى درجة مرتفع جدا على مستوى العالم".واعتبر أن انتشار فيروس كورونا المستجد بمزيد من الدول وتواصل تسجيل الإصابات خلال الأيام الماضية "يبعث بالتأكيد على القلق".لكنه لفت إلى أن البلدان، التي سجلت إصابات بالفيروس، يمكن أن تحتوي الأمر عبر اتخاذ تدابير صحيحة.