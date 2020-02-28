في أول نشاط له: غازي الشواشي يزور الديوان الوطني للملكية العقارية للاطلاع على جودة الخدمات المسداة للمواطن.

Vendredi 28 Février 2020



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باب نات

- أدى غازي الشواشي، وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ظهر اليوم الجمعة 28 فيفري زيارة عمل إلى المقرّ المركزي للديوان الوطني للملكية العقارية، إثر إجتماعه صباحا مع وديع رحومة ، حافظ الملكية العقارية ، وذلك لاستعراض الخطوط الكبرى للمقاربة الجديدة للعمل التي ينوي انتهاجها الوزير الجديد صلب الوزارة والهياكل التابعة لها.و تتنزل هذه الزيارة في إطار الحرص الذي يوليه الوزير لهذا الديوان لارتباطه الوثيق بمصالح المواطنين و علاقته المباشرة بالخدمات المسداة لهم.وتابع غازي الشواشي عن كثب النشاط اليومي داخل الديوان الوطني للملكية العقارية مؤكدا بالخصوص على ضرورة احترام الآجال القانونية و تفعيل دور إدارة الرقابة بما يضفي مزيدا من الشفافية و احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الترسيم العقاري.و اطلع الوزير أيضا على ظروف العمل و الصعوبات التي يعيشها الموظفون أثناء تأدية المهام الموكولة لهم. كما أدّى الوزير زيارة عمل لمبنى الأرشيف التابع للملكية العقارية حيث عاين المعدات و التجهيزات المخصصة لحفظ الأرشيف الذي فاق حجمه الأرشيف الوطني.و أكد الشواشي في ختام زيارته على الدور المهم الذي تلعبه إدارة الملكية العقارية على المستوى الوطني و خاصة في مجال المحافظة على الموروث العقاري الذي يمثل جزء من الذاكرة الوطنية .ويذكر أن غازي الشواشي قد تسلم صباح اليوم مهامه على رأس وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية.