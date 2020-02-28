.   Om Kalthoum - ظلموني الناس  

في أول نشاط له: غازي الشواشي يزور الديوان الوطني للملكية العقارية للاطلاع على جودة الخدمات المسداة للمواطن.

Vendredi 28 Février 2020

Vendredi 28 Février 2020
قراءة: 1 د, 6 ث

باب نات - أدى غازي الشواشي، وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ظهر اليوم الجمعة 28 فيفري زيارة عمل إلى المقرّ المركزي للديوان الوطني للملكية العقارية، إثر إجتماعه صباحا مع وديع رحومة ، حافظ الملكية العقارية ، وذلك لاستعراض الخطوط الكبرى للمقاربة الجديدة للعمل التي ينوي انتهاجها الوزير الجديد صلب الوزارة والهياكل التابعة لها.

و تتنزل هذه الزيارة في إطار الحرص الذي يوليه الوزير لهذا الديوان لارتباطه الوثيق بمصالح المواطنين و علاقته المباشرة بالخدمات المسداة لهم.




وتابع غازي الشواشي عن كثب النشاط اليومي داخل الديوان الوطني للملكية العقارية مؤكدا بالخصوص على ضرورة احترام الآجال القانونية و تفعيل دور إدارة الرقابة بما يضفي مزيدا من الشفافية و احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الترسيم العقاري.

و اطلع الوزير أيضا على ظروف العمل و الصعوبات التي يعيشها الموظفون أثناء تأدية المهام الموكولة لهم. كما أدّى الوزير زيارة عمل لمبنى الأرشيف التابع للملكية العقارية حيث عاين المعدات و التجهيزات المخصصة لحفظ الأرشيف الذي فاق حجمه الأرشيف الوطني.
و أكد الشواشي في ختام زيارته على الدور المهم الذي تلعبه إدارة الملكية العقارية على المستوى الوطني و خاصة في مجال المحافظة على الموروث العقاري الذي يمثل جزء من الذاكرة الوطنية .

ويذكر أن غازي الشواشي قد تسلم صباح اليوم مهامه على رأس وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية.

  
  
  

rtt-0d597b3ad61ab544afea673d6c5f2bb5-2020-02-28 19:50:36






0 de 0 commentaires pour l'article 198860



En continu

دخول الربيع

الجمعة 28 فيفري 2020 | 4 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:40 18:14 15:43 12:39 06:52 05:26
16°
 16° % 63 :الرطــوبة
تونــس 12°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
16°-1224°-923°-1123°-1114°-8
  • Avoirs en devises
    19266,9

  • (28 fév)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,14288 DT        1$ =2,89035 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 fév)   490,6 MDT
لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582919220|198860 1148|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires