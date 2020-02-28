في أول نشاط له: غازي الشواشي يزور الديوان الوطني للملكية العقارية للاطلاع على جودة الخدمات المسداة للمواطن.

Vendredi 28 Février 2020
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باب نات - أدى غازي الشواشي، وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ظهر اليوم الجمعة 28 فيفري زيارة عمل إلى المقرّ المركزي للديوان الوطني للملكية العقارية، إثر إجتماعه صباحا مع وديع رحومة ، حافظ الملكية العقارية ، وذلك لاستعراض الخطوط الكبرى للمقاربة الجديدة للعمل التي ينوي انتهاجها الوزير الجديد صلب الوزارة والهياكل التابعة لها.
و تتنزل هذه الزيارة في إطار الحرص الذي يوليه الوزير لهذا الديوان لارتباطه الوثيق بمصالح المواطنين و علاقته المباشرة بالخدمات المسداة لهم.
وتابع غازي الشواشي عن كثب النشاط اليومي داخل الديوان الوطني للملكية العقارية مؤكدا بالخصوص على ضرورة احترام الآجال القانونية و تفعيل دور إدارة الرقابة بما يضفي مزيدا من الشفافية و احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الترسيم العقاري.
و اطلع الوزير أيضا على ظروف العمل و الصعوبات التي يعيشها الموظفون أثناء تأدية المهام الموكولة لهم. كما أدّى الوزير زيارة عمل لمبنى الأرشيف التابع للملكية العقارية حيث عاين المعدات و التجهيزات المخصصة لحفظ الأرشيف الذي فاق حجمه الأرشيف الوطني.
و أكد الشواشي في ختام زيارته على الدور المهم الذي تلعبه إدارة الملكية العقارية على المستوى الوطني و خاصة في مجال المحافظة على الموروث العقاري الذي يمثل جزء من الذاكرة الوطنية .
ويذكر أن غازي الشواشي قد تسلم صباح اليوم مهامه على رأس وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية.
باب نات - أدى غازي الشواشي، وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ظهر اليوم الجمعة 28 فيفري زيارة عمل إلى المقرّ المركزي للديوان الوطني للملكية العقارية، إثر إجتماعه صباحا مع وديع رحومة ، حافظ الملكية العقارية ، وذلك لاستعراض الخطوط الكبرى للمقاربة الجديدة للعمل التي ينوي انتهاجها الوزير الجديد صلب الوزارة والهياكل التابعة لها.
و تتنزل هذه الزيارة في إطار الحرص الذي يوليه الوزير لهذا الديوان لارتباطه الوثيق بمصالح المواطنين و علاقته المباشرة بالخدمات المسداة لهم.
وتابع غازي الشواشي عن كثب النشاط اليومي داخل الديوان الوطني للملكية العقارية مؤكدا بالخصوص على ضرورة احترام الآجال القانونية و تفعيل دور إدارة الرقابة بما يضفي مزيدا من الشفافية و احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الترسيم العقاري.
و اطلع الوزير أيضا على ظروف العمل و الصعوبات التي يعيشها الموظفون أثناء تأدية المهام الموكولة لهم. كما أدّى الوزير زيارة عمل لمبنى الأرشيف التابع للملكية العقارية حيث عاين المعدات و التجهيزات المخصصة لحفظ الأرشيف الذي فاق حجمه الأرشيف الوطني.
و أكد الشواشي في ختام زيارته على الدور المهم الذي تلعبه إدارة الملكية العقارية على المستوى الوطني و خاصة في مجال المحافظة على الموروث العقاري الذي يمثل جزء من الذاكرة الوطنية .
ويذكر أن غازي الشواشي قد تسلم صباح اليوم مهامه على رأس وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية.
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Par:essoltan (France )
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