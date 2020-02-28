Vendredi 28 Février 2020
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باب نات - طارق عمراني - نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية bbc مقالا طريفا تحت عنوان
How to say the name of Tunisia's PM without blushing
تحدث فيه عن إسم رئيس الحكومة التونسي الياس الفخفاخ و الذي يتسبب للبعض في الحرج عند نطقه باللغة الانقليزية مثلا فيصبح fak fak و هي كلمة تقرأ بنفس الشكل التي تقرأ به كلمة مستهجنة...
مراسلة ال bbc في تونس رانا جواد, اوجدت حلا مبتكرا لتفادي اللبس و لتجنب الإحراج بحيث أصبحت تنطق إسم الفخفاخ على هذه الشاكلة “FaH-faK”...
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية bbc مقالا طريفا تحت عنوان
تحدث فيه عن إسم رئيس الحكومة التونسي الياس الفخفاخ و الذي يتسبب للبعض في الحرج عند نطقه باللغة الانقليزية مثلا فيصبح fak fak و هي كلمة تقرأ بنفس الشكل التي تقرأ به كلمة مستهجنة...
مراسلة ال bbc في تونس رانا جواد, اوجدت حلا مبتكرا لتفادي اللبس و لتجنب الإحراج بحيث أصبحت تنطق إسم الفخفاخ على هذه الشاكلة “FaH-faK”...
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Par:RIADH (France )
Sur: حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في بريطانيا : ال BBC تختار إسما جديدا لإلياس الفخفاخ