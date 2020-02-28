.   Saber - الدنيا صغيرة  

حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في بريطانيا : ال BBC تختار إسما جديدا لإلياس الفخفاخ

Vendredi 28 Février 2020

Vendredi 28 Février 2020
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باب نات - طارق عمراني - نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية bbc مقالا طريفا تحت عنوان
How to say the name of Tunisia's PM without blushing

تحدث فيه عن إسم رئيس الحكومة التونسي الياس الفخفاخ و الذي يتسبب للبعض في الحرج عند نطقه باللغة الانقليزية مثلا فيصبح fak fak و هي كلمة تقرأ بنفس الشكل التي تقرأ به كلمة مستهجنة...
مراسلة ال bbc في تونس رانا جواد, اوجدت حلا مبتكرا لتفادي اللبس و لتجنب الإحراج بحيث أصبحت تنطق إسم الفخفاخ على هذه الشاكلة “FaH-faK”...


  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198832

RIADH  (France)  |Vendredi 28 Février 2020 à 14h 35m |           
C'est insolite mais c'est révélateur sur l'éthiques de cette grande institution et le respect de ses auditeurs, alors que dans nos chaines tu as parfois honte de regarder ce qu'ils diffusent avec tes enfants



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