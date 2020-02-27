هذا ما قرره القطب الاقتصادي والمالي في حق رجل الأعمال والمترشح سابقا للرئاسة ياسين الشنوفي

Jeudi 27 Février 2020



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باب نات

- مثل صباح اليوم في حالة إيقاف بالدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال ياسين الشنوفي وذلك لمحاكمته في قضية تبييض اموال وفساد مالي ..بالمناداة على والدته تبين انها لم تحضر الجلسة وحضر محاميها وقدم للمحكمة شهادة طبية تثبت حالتها الصحية التى منعتها من الحضور .وطلب محامو رجل الأعمال ياسين الشنوفي المترشح سابقا للرئاسة مزيد التاخير الاطلاع واعداد وسائل الدفاع .فاستجابت المحكمة للطلب واجلت المحاكمة الى شهر مارس المقبل .