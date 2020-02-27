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فوزي بن قمرة لموزاييك : أنا لاباس.. ومن شوّهوني ونشروا الإشاعات حسابهم عند ربهم

Jeudi 27 Février 2020

Jeudi 27 Février 2020
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أكد الفنان الشعبي فوزي بن قمرة في تصريح لاذاعة موزاييك, أنه في صحة جيدة وأن كل ما في الأمر أنه تعرض إلى إلتهاب في القصبة الهوائية وتنقل إلى المصحة أين تمتع بالراحة لأيام قليلة وغادر المصحة في صحة جيدة..

وقال بن قمرة أن الصورة التي إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي كان قد أرسلها إلى إدارة القناة التي يعمل بها لإعلامهم بمرضه وعدم قدرته على التصوير.. ليكتشف نشرها عبر مواقع التواصل مرفوقة بكمّ من الإشاعات والتشويه.. وتابع ''الناس الكل تمرض.. ومن شوّهني حسابه عند ربّه''.


  
  
  

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