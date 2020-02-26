‎رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى مقر وزارة الداخلية

Mercredi 26 Février 2020



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باب نات

- ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الاربعاء 26 فيفري 2020 زيارة إلى مقر وزارة الداخلية حيث كان في استقباله وزير الداخلية وثلة من الإطارات الأمنية.وتوجه رئيس الجمهورية بكلمة شكر فيها باسم الشعب التونسي الإطارات على ما يبذلونه من جهد لمقاومة الارهاب، مسديا تشجيعاته لمختلف الفرق والوحدات الأمنية لمواصلة اليقظة والحرص على أمن المواطنين.وتأتي هذه الزيارة على إثر نجاح الوحدات الأمنية والعسكرية في عملية استباقية جرت أمس بمرتفعات القصرين وأسفرت عن مقتل عنصرين إرهابيين.