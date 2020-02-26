Radio Babnet Tunisie  Karem Mahmoud - أمانة عليك   

‎رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى مقر وزارة الداخلية

Mercredi 26 Février 2020

Mercredi 26 Février 2020
قراءة: 0 د, 24 ث

باب نات - ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الاربعاء 26 فيفري 2020 زيارة إلى مقر وزارة الداخلية حيث كان في استقباله وزير الداخلية وثلة من الإطارات الأمنية.

وتوجه رئيس الجمهورية بكلمة شكر فيها باسم الشعب التونسي الإطارات على ما يبذلونه من جهد لمقاومة الارهاب، مسديا تشجيعاته لمختلف الفرق والوحدات الأمنية لمواصلة اليقظة والحرص على أمن المواطنين.


وتأتي هذه الزيارة على إثر نجاح الوحدات الأمنية والعسكرية في عملية استباقية جرت أمس بمرتفعات القصرين وأسفرت عن مقتل عنصرين إرهابيين.

  
  
  

rtt-2486b4e9a9fae117aae924d9b885143f-2020-02-26 22:33:02






0 de 0 commentaires pour l'article 198738



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الأربعاء 26 فيفري 2020 | 2 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:38 18:12 15:42 12:39 06:55 05:29
14°
 14° % 71 :الرطــوبة
تونــس 12°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
14°-1217°-821°-725°-923°-12
  • Avoirs en devises
    19520,5

  • (26 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,12140 DT        1$ =2,88933 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 fév)   622,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582759769|198738 838|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires