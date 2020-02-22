الناصفي يستقيل من مشروع تونس

Samedi 22 Février 2020
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باب نات - أفاد موقع نسمة أن الأمين العام لحزب مشروع تونس ورئيس كتلة الاصلاح الوطني بالبرلمان حسونة الناصفي قرر الاستقالة من ''المشروع'' وسيعلن رسميا عن هذه الاستقالة بداية الاسبوع القادم.
ويعود قراره إلى خلاف بينه وبين رئيس الحزب محسن مرزوق الذي يتمسك بعدم التصويت لفائدة الحكومة المقترحة من الياس الفخفاخ، وهو عكس وجهة نظر الناصفي الذي قرر الحسم باتجاه التصويت لفائدة الحكومة المقترحة.
باب نات - أفاد موقع نسمة أن الأمين العام لحزب مشروع تونس ورئيس كتلة الاصلاح الوطني بالبرلمان حسونة الناصفي قرر الاستقالة من ''المشروع'' وسيعلن رسميا عن هذه الاستقالة بداية الاسبوع القادم.
ويعود قراره إلى خلاف بينه وبين رئيس الحزب محسن مرزوق الذي يتمسك بعدم التصويت لفائدة الحكومة المقترحة من الياس الفخفاخ، وهو عكس وجهة نظر الناصفي الذي قرر الحسم باتجاه التصويت لفائدة الحكومة المقترحة.
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Par:kamelnet ( )
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