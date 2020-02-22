يحدث في تونس: عميد الأطباء يُسند شهادة ''مزوّرة'' لابنته !

Samedi 22 Février 2020



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باب نات

- كشفت السبت 22 جانفي، جريدة الشروق عن وجود اتهامات لعميد الأطباء باسناد "شهادة مزوّرة" لابنته لتصبح مختصّة في الطب العائلي.وقالت الجريدة ان ابنة العميد أصبحت طبيبة بفضل منصب والدها الذي أسندها شهادة في اختصاص الطب العائلي رغم أنه لم يتم بعد الاعتراف به رسميا كاختصاص طبي في تونس.وأوضحت جريدة الشروق، أن اختصاص "الطب العائلي" سُصبح معترفا به بداية من جوان 2020، مشيرة إلى أن العميد لم يكتفي باسناد هذه الشهادة الغير معترف بها لابنته فقط بل منحها ل20 طبيب آخر.واكّدت الشروق أن عميد الأطباء اعترف باسناد الشهائد لابنته و20 طبيبا آخر دون أن يفسّر كيفية اسناد شهائد في اختصاص لم يتم بعد العمل به.