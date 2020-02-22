Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

يحدث في تونس: عميد الأطباء يُسند شهادة ''مزوّرة'' لابنته !

Samedi 22 Février 2020

Samedi 22 Février 2020
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باب نات - كشفت السبت 22 جانفي، جريدة الشروق عن وجود اتهامات لعميد الأطباء باسناد "شهادة مزوّرة" لابنته لتصبح مختصّة في الطب العائلي.

وقالت الجريدة ان ابنة العميد أصبحت طبيبة بفضل منصب والدها الذي أسندها شهادة في اختصاص الطب العائلي رغم أنه لم يتم بعد الاعتراف به رسميا كاختصاص طبي في تونس.


وأوضحت جريدة الشروق، أن اختصاص "الطب العائلي" سُصبح معترفا به بداية من جوان 2020، مشيرة إلى أن العميد لم يكتفي باسناد هذه الشهادة الغير معترف بها لابنته فقط بل منحها ل20 طبيب آخر.

واكّدت الشروق أن عميد الأطباء اعترف باسناد الشهائد لابنته و20 طبيبا آخر دون أن يفسّر كيفية اسناد شهائد في اختصاص لم يتم بعد العمل به.

  
  
  

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5 de 5 commentaires pour l'article 198479

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 22 Février 2020 à 18h 29m |           
Mouna Bouazizi n'a rien compris du décret 341 apparu le 18 avril 2019 au JORT qui est applicable dès son apparition.
En application de la loi, le CNOM est obligé de délivrer les autorisations en médecine de famille depuis 2019 et non à partir de juin 2020 !!!!!

Mandhouj  (France)  |Samedi 22 Février 2020 à 14h 28m |           
يلزم الجرائد تتعلم بلورة الخبر ... ثم حالة الفساد التي يجب أن يبحث و يتقصى فيها القضاء، من وراء الخبر، و من المستفيد ؟
هل هذا اشهار بدون مقابل أم لا ؟
و عديد الأسءلة الأخرى.

BenMoussa  ()  |Samedi 22 Février 2020 à 14h 13m |           
تلاعب بالخبر من طرف جريدة الشروق يضاهي التزوير
صحافة المجاري تبحث عن الاثارة بقلب الحقائق وتلهث وراء البروز على حساب المصداقية والمهنية
الخبر يمكن تلخيصه في ان عميد الاطباء سلم شهادة لعشرين طبيبا منهم ابنته في اختصاص الطب العائلي الذي سيوجد بصفة رسمية في جوان القادم

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 22 Février 2020 à 13h 59m |           
Par contre, le CNOM n'a pas le droit de délivrer ces autorisations aux médecins généralistes en exercice , qu'après avoir effectué deux années supplémentaires !!!!

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 22 Février 2020 à 13h 56m |           
Non Monsieur, le CNOM a tout a fait raison de donner les autorisations aux médecins de famille qui ont déjà soutenus leurs thèses de doctorat et réussis aux examens !!!!!



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