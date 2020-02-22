Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

متى تكرم وزارة التربية أستاذ الفيزياء لطفي الجلاصي الذي يقدم دروس مجانية في معهده ؟

Samedi 22 Février 2020

Samedi 22 Février 2020
قراءة: 0 د, 42 ث

باب نات - في زمن سيطرة الأنانية و السباق المحموم في سبيل تكديس المال و تحول الدروس الخصوصية الى مقاولات و مساومات ، تأتينا أخبار تثلج الصدر من معهد المنزه السادس حيث يقدم أستاذ الفيزياء لطفي الجلاصي دروسا مجانية لتلاميذه و يسخّر وقتا محترما للارتقاء بمستواهم المعرفي ، أما المثير للإعجاب أن هذا المربي الفاضل يقطع 30 كلم يوميا في العطل و الأعياد لتدريس أبنائه و يخصص فترة التحضير لمناظرة الباكلوريا من أجل تقديم الدروس و التدريب على الامتحان و يساعد التلاميذ في الإعداد النفسي و يواكبهم طيلة فترة المناظرة .

هذه الخصال الرائعة جلبت له احترام تلاميذه اكثر من مرة فكرّموه و احتفوا به ، و هنا نوجه دعوة الى وزارة التربية و الدولة لتكريم هذا الأستاذ الفاضل و تثمين مجهوداته ليكون مثالا يحتذى لدى الأجيال في العطاء و الإيثار و نكران الذات و محبة ابنائه التلاميذ .


  
  
  

rtt-8d680765b626de20475a1211c915cf2c-2020-02-22 07:03:13






0 de 0 commentaires pour l'article 198466



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الاثنين 24 فيفري 2020 | 30 جمادي الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:10 15:40 12:40 06:58 05:31
10°
 21° % 81 :الرطــوبة
تونــس
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-822°-819°-1115°-720°-6
  • Avoirs en devises
    19436,6

  • (21 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,10803 DT        1$ =2,88206 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 fév)   472,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582518990|198466 5841|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires