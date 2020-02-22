متى تكرم وزارة التربية أستاذ الفيزياء لطفي الجلاصي الذي يقدم دروس مجانية في معهده ؟

Samedi 22 Février 2020



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باب نات

- في زمن سيطرة الأنانية و السباق المحموم في سبيل تكديس المال و تحول الدروس الخصوصية الى مقاولات و مساومات ، تأتينا أخبار تثلج الصدر من معهد المنزه السادس حيث يقدم أستاذ الفيزياء لطفي الجلاصي دروسا مجانية لتلاميذه و يسخّر وقتا محترما للارتقاء بمستواهم المعرفي ، أما المثير للإعجاب أن هذا المربي الفاضل يقطع 30 كلم يوميا في العطل و الأعياد لتدريس أبنائه و يخصص فترة التحضير لمناظرة الباكلوريا من أجل تقديم الدروس و التدريب على الامتحان و يساعد التلاميذ في الإعداد النفسي و يواكبهم طيلة فترة المناظرة .هذه الخصال الرائعة جلبت له احترام تلاميذه اكثر من مرة فكرّموه و احتفوا به ، و هنا نوجه دعوة الى وزارة التربية و الدولة لتكريم هذا الأستاذ الفاضل و تثمين مجهوداته ليكون مثالا يحتذى لدى الأجيال في العطاء و الإيثار و نكران الذات و محبة ابنائه التلاميذ .