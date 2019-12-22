التركيبة الجديدة للنقابة التونسية لقطاع الموسيقى

Dimanche 22 Decembre 2019



باب نات

- بعد استقالة مقداد السهيلي يوم 19 ديسمبر 2019 عقدت النقابة التونسية لقطاع الموسيقى مؤتمرها في متحف باردو يوم السبت 22ديسمبر 2019 لإعادة توزيع المهام بين اعضائها و كان مقرر الجلسة الاستاذ بولبابه سالم ،، و قد حضر جمع كبير من الفنانين و الكثير من العاملين في الحقل الفني حيث حصل نقاش حول مشاغل القطاع و بعض الوضعيات الاجتماعية حيث تعهد الفنان لطفي بوشناق بالتبرع بحفلة مجانية لفائدة صندوق دعم الفنانين و نسج على منواله آخرون .كاتب عام : ماهر الهماميكاتب عام مساعد : نادر الشريفأمين مال : وليد السوسيمكلف بالجهات و المراقبة المهنية: وليد الزواغي و لسعد بن مبروكمكلف بالاعلام : لسعد شبشوبمكلف بالعلاقات الخارجية: عبد الرؤوف كادةمكلف بالتكوين النقابي: وليد الزواغيمكلف بالشؤون الاجتماعية: وهيبة الغويلمكلف بالشؤون القانونية و النزاعات: عادل يونسمكلف بشؤون المرأة: سارة النويويمكلف بالشؤون الداخلية : نافع العلاني