التركيبة الجديدة للنقابة التونسية لقطاع الموسيقى

Dimanche 22 Decembre 2019
باب نات - بعد استقالة مقداد السهيلي يوم 19 ديسمبر 2019 عقدت النقابة التونسية لقطاع الموسيقى مؤتمرها في متحف باردو يوم السبت 22ديسمبر 2019 لإعادة توزيع المهام بين اعضائها و كان مقرر الجلسة الاستاذ بولبابه سالم ،، و قد حضر جمع كبير من الفنانين و الكثير من العاملين في الحقل الفني حيث حصل نقاش حول مشاغل القطاع و بعض الوضعيات الاجتماعية حيث تعهد الفنان لطفي بوشناق بالتبرع بحفلة مجانية لفائدة صندوق دعم الفنانين و نسج على منواله آخرون .
و هذه التركيبة الجديدة :
كاتب عام : ماهر الهمامي
كاتب عام مساعد : نادر الشريف
أمين مال : وليد السوسي
مكلف بالجهات و المراقبة المهنية: وليد الزواغي و لسعد بن مبروك
مكلف بالاعلام : لسعد شبشوب
مكلف بالعلاقات الخارجية: عبد الرؤوف كادة
مكلف بالتكوين النقابي: وليد الزواغي
مكلف بالشؤون الاجتماعية: وهيبة الغويل
مكلف بالشؤون القانونية و النزاعات: عادل يونس
مكلف بشؤون المرأة: سارة النويوي
مكلف بالشؤون الداخلية : نافع العلاني
و هذه التركيبة الجديدة :
كاتب عام : ماهر الهمامي
كاتب عام مساعد : نادر الشريف
أمين مال : وليد السوسي
مكلف بالجهات و المراقبة المهنية: وليد الزواغي و لسعد بن مبروك
مكلف بالاعلام : لسعد شبشوب
مكلف بالعلاقات الخارجية: عبد الرؤوف كادة
مكلف بالتكوين النقابي: وليد الزواغي
مكلف بالشؤون الاجتماعية: وهيبة الغويل
مكلف بالشؤون القانونية و النزاعات: عادل يونس
مكلف بشؤون المرأة: سارة النويوي
مكلف بالشؤون الداخلية : نافع العلاني
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Par:karimyousef (France )
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