سامي الفهري يعلن تقديم نفسه للعدالة يوم الثلاثاء

Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - نشر صاحب قناة الحوار التونسي، سامي الفهري على الصفحة الرسمية للقناة وعلى موقعه على انستغرام ردّا على الأخبار التي تم تداولها مؤخرا بخصوص فراره خارج تونس بعد صدور بطاقة إيداع بالسجن ضدّه.
وقال الفهري انه سيسلم نفسه للعدالة غدا مضيفا " غدوة نبات في المرناقية".
وقال الفهري انه سيسلم نفسه للعدالة غدا مضيفا " غدوة نبات في المرناقية".
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