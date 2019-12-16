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صحابو : بورقيبة وطني و مصلح عظيم و توحيد الوطنيين البورقيبيين ضرورة تاريحية حتمية

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - دعا الناشط السياسي عمر صحابو الى توحيد العائلة الحداثية الوطنية التي تؤمن بالمشروع البورقيبي ، و قال في تسجيل فيديو ان الزعيم الحبيب بورقيبة يتعرض الى محاولات تشويه منذ الانتخابات الأخيرة سواء من النهضويين او القوميين و سابقا من اليساريين ، و حتى من الرئيس قيس سعيد الذي صرح ان كل من اقترب من السلطة في عهد بورقيبة يقتل وهو ما نفاه صحابو .

ورد صحابو على حملات التشويه التي طالت بورقيبة و زعماء الحركة الوطنية و كذّب مسألة نهب الثروات و سخر من موضوع الملح كما انتقد على من يحاولون نشر اشاعة معاداة بورقيبة للإسلام و غلق جامع الزيتونة و قال ان الزعيم كان مجتهدا في الدين و يوصي الشعب الدستورية ببناء المساجد و ترميم مقامات الأولياء و عصرنة التعليم الزيتوني و قام بعملية تحديث كبرى في تونس ،، كما استنكر تشويه زعماء الحركة الوطنية و تصويرهم و كأنهم طلاب كراسي مقابل بيع البلاد .


و دعا عمر صحابو ايضا الى اتخاذ موقف واضح مما يحدث في ليبيا و انتقد سياسة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي .. و قال أيضا ان حركة النهضة لها رصيد انتخابي لا يتجاوز 500 الف صوت اما العائلة البورقيبة التي انتخبت الباجي قايد السبسي فتتجاوز مليون و 700 الف وهو وزن محترم لذلك دعا الى بناء المشروع الوطني الحداثي و انقاذ تونس في انتظار انتخابات جديدة ممكنة في ظل أزمة تشكيل الحكومة الحالية و استغرب صحابو من تدهور الاوضاع الاقتصادية للتونسيين رغم اقتراض 60 الف مليار في الخمس سنوات الفارطة و اشار الى وجود 550 الف تونسي يعيشون من المزابل و تواصل انحدار الطبقة الوسطى ، و اعتبر ان اسس البورقيبية هي الايمان بالامة التونسية و بقدرة الانسان التونسي و نظافة اليد و أولويات الصحة و التعليم و الرؤية الاجتهادية للدين لاننا دولة مدنية و الاسلام هو دين الشعب .
و قال صحابو أنه معجب بعبير موسي و نفى تهم الفساد الموجهة لها .


  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 194454

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Lundi 16 Decembre 2019 à 10h 51m |           
بورقيبة مصلح لكنه خلّف مفسدين

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Lundi 16 Decembre 2019 à 10h 42m |           
يكفي قراءة الجملة الأخيرة من المقال :
وقال صحابو أنه معجب بعبير موسي



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