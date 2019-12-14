عربية حمادي: لا أحد كان على علم ب''كعبة الطماطم'' في برنامج بولميك

Samedi 14 Decembre 2019
باب نات - قالت الإعلامية عربية حمادي بالصادق ان مقدم برنامج " بوليميك" سمير الوافي والمخرج والمعدين والتقنيين لا علاقة لهم بالطماطم اللتي أخرجتها من حقيبتها في قناة التاسعة اثر دخولها في مشادة مع مريم الدباغ.
وفي تصريح لاذاعة الديوان, قالت عربية حمادي " ما حصل قمت به من تلقاء نفسي وذلك لوضع مريم الدباغ عند حدودها مضيفة " لقد استقصدت التهجم على مريم الدباغ".
وتابعت عربية حمادي " قلبي موجوع منها ومن امثالها بسبب اهانتها لرجال تونس ولكن في المقابل لا احقد عليها".
وكان تلاسن حاد وصل درجة تبادل الشتائم بين الإعلامية عربية حمادي ومريم الدباغ في برنامج "بوليميك" على قناة "التاسعة "في سهرة الأربعاء الماضي، ورفضت الدباغ الاعتذار على العبارات المسيئة أمام تشنج الحاضرين. وقد اختار مقداد السهيلي وعربية حمادي وكامل الفريق وحتى الجمهور مغادرة البلاتوه...
وفي تصريح لاذاعة الديوان, قالت عربية حمادي " ما حصل قمت به من تلقاء نفسي وذلك لوضع مريم الدباغ عند حدودها مضيفة " لقد استقصدت التهجم على مريم الدباغ".
وتابعت عربية حمادي " قلبي موجوع منها ومن امثالها بسبب اهانتها لرجال تونس ولكن في المقابل لا احقد عليها".
وكان تلاسن حاد وصل درجة تبادل الشتائم بين الإعلامية عربية حمادي ومريم الدباغ في برنامج "بوليميك" على قناة "التاسعة "في سهرة الأربعاء الماضي، ورفضت الدباغ الاعتذار على العبارات المسيئة أمام تشنج الحاضرين. وقد اختار مقداد السهيلي وعربية حمادي وكامل الفريق وحتى الجمهور مغادرة البلاتوه...
En continu
- Hier 21:03 جندوبة: إعادة فتح المتحف الأثري بشمتو
- Hier 16:55 راشد الغنوشي يستقبل وفدا عن لجنة البندقية
- Hier 16:46 موزاييك: قيس سعيد يتوجّه بخطاب إلى الشعب
- Hier 14:30 يا ليت ميركيل .. إمرأة تونسية
- Hier 12:39 السيرة الذاتية لعبد المجيد تبون
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:06
|14:46
|12:21
|07:24
|05:51
|
17°
|20°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
11.8 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|20°-14
|19°-12
|22°-12
|21°-16
|17°-13
Follow @babnet_Tunisie
(118 902) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 95 021) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 228) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 828) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 68 543) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 59 695) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 686) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 53 625) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 046) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 281) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 189) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 46 005) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 103) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 418) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 562) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 543) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 036) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 793) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 38 933) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 38 901) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
Par:essoltan (France )
Sur: الجورشي: ما يحصل داخل حركة النهضة اشبه بسوق.. و ائتلاف الكرامة باش تدخل فيه غولة