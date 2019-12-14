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عربية حمادي: لا أحد كان على علم ب''كعبة الطماطم'' في برنامج بولميك

Samedi 14 Decembre 2019

Samedi 14 Decembre 2019
باب نات - قالت الإعلامية عربية حمادي بالصادق ان مقدم برنامج " بوليميك" سمير الوافي والمخرج والمعدين والتقنيين لا علاقة لهم بالطماطم اللتي أخرجتها من حقيبتها في قناة التاسعة اثر دخولها في مشادة مع مريم الدباغ.
وفي تصريح لاذاعة الديوان, قالت عربية حمادي " ما حصل قمت به من تلقاء نفسي وذلك لوضع مريم الدباغ عند حدودها مضيفة " لقد استقصدت التهجم على مريم الدباغ".
وتابعت عربية حمادي " قلبي موجوع منها ومن امثالها بسبب اهانتها لرجال تونس ولكن في المقابل لا احقد عليها".


وكان تلاسن حاد وصل درجة تبادل الشتائم بين الإعلامية عربية حمادي ومريم الدباغ في برنامج "بوليميك" على قناة "التاسعة "في سهرة الأربعاء الماضي، ورفضت الدباغ الاعتذار على العبارات المسيئة أمام تشنج الحاضرين. وقد اختار مقداد السهيلي وعربية حمادي وكامل الفريق وحتى الجمهور مغادرة البلاتوه...


  
  
     
  

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