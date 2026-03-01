الاتحاد القطري لكرة القدم يعلن تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات حتى إشعار آخر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a467b4b3e3f8.16489133_gpiolhjkqnefm.jpg>

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقال الاتحاد القطري لكرة القدم، في بيان بموقعه الإلكتروني، إنه سيتم الإعلان عن مواعيد استئناف البطولات لاحقا عبر القنوات الرسمية للاتحاد.