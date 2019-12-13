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هذا ما قرره اليوم القضاء في حق كلاي بي بي دجي

Vendredi 13 Decembre 2019

Vendredi 13 Decembre 2019
باب نات - نظرت ظهر اليوم الجمعة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية مغني الراب ٫ كلاي بيبي دجي الذي مثل امام انظارها بحالة سراح من اجل تهم الاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتهديد بما يوجب عقاب جنائي والقذف العلني .بعد أن رفعت عليه المنشطة الاذاعية بية الزردي خلال يوم 19 نوفمبر اكدت فيها انه دعى في اغنية نزلها لاغتصابها جماعيا بسبب خلاف جد بينهما في إحدى الحصص التلفزية بسبب خلاف حول الزعيم الحبيب بورقيبة ..

وقد قررت المحكمة تاجيل القضية الى جلسة 22 جانفي المقبل ..


وللتذكير فقد اطلق القضاء خلال الجلسة الماضية سراح كلاي بيبي دجي الذي وخلال استنطاقه حول ملابسات القضية اكد انه أثر انتهاء الحصة التلفزية طلب العفو من بية الزردي أثر ذلك الخلاف ألا انه فوجئ بها تقوم بثلبه وشتمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي موضحا ان الأغنية لم ينزل فيها هويتها بية الزردي كاملة ..

  
  
     
  

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