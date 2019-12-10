Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ya Dalimni  

بعد غياب طويل هالة الركبي تعود من جديد ... عبرصورة في الأنستغرام

Mardi 10 Decembre 2019

Mardi 10 Decembre 2019
باب نات - قام الممثل لمين بلخوجة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بنشر صورة له رفقة الاعلامية هالة الركبي الغائبة عن الساحة الاعلامية من قبل الثورة.
و اشتهرت هالة الركبي بتقديم برامج المنوعات على قناة تونس 7 سابقا القناة الوطنية حاليا على غرار برنامج "شمس الاحد" .



  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194123

Farid  (Tunisia)  |Mardi 10 Decembre 2019 à 12h 18m |           
تقريبا أهم خبر سمعته في حياتي ، يااااااااا الله



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