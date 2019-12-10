بعد غياب طويل هالة الركبي تعود من جديد ... عبرصورة في الأنستغرام

Mardi 10 Decembre 2019



باب نات







- قام الممثل لمين بلخوجة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بنشر صورة له رفقة الاعلامية هالة الركبي الغائبة عن الساحة الاعلامية من قبل الثورة.و اشتهرت هالة الركبي بتقديم برامج المنوعات على قناة تونس 7 سابقا القناة الوطنية حاليا على غرار برنامج "شمس الاحد" .