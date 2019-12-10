Mardi 10 Decembre 2019
باب نات - قام الممثل لمين بلخوجة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بنشر صورة له رفقة الاعلامية هالة الركبي الغائبة عن الساحة الاعلامية من قبل الثورة.
و اشتهرت هالة الركبي بتقديم برامج المنوعات على قناة تونس 7 سابقا القناة الوطنية حاليا على غرار برنامج "شمس الاحد" .
و اشتهرت هالة الركبي بتقديم برامج المنوعات على قناة تونس 7 سابقا القناة الوطنية حاليا على غرار برنامج "شمس الاحد" .
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Par:farid (Tunisia )
Sur: بعد غياب طويل هالة الركبي تعود من جديد ... عبرصورة في الأنستغرام