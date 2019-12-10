هاجر بالشيخ احمد: من حق الشاهد التعيين في الادارة وفق صلاحياته

Mardi 10 Decembre 2019
باب نات - قال الاعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قام بتعينات ملغومة وأسند ترقيات لأشخاص لا يستحقونها فقط لأنهم من تحيا تونس.
واضاف زياد الهاني موجها كلامه للنائبة هاجر بالشيخ احمد " هذه التعيينات تشمل وزارة التجارة حيث تم ترقية بعض الموظفين المقربين من حزب الشاهد".
وردت النائبة بالقول " الشاهد رئيس حكومة ومن حقه القيام بتسميات كما يراها مناسبة مضيفة " للاسف الشديد بعد الادارات متوقفة وموظفون لا يشتغلون بما اننا في فترة انتقالية".
واضاف زياد الهاني موجها كلامه للنائبة هاجر بالشيخ احمد " هذه التعيينات تشمل وزارة التجارة حيث تم ترقية بعض الموظفين المقربين من حزب الشاهد".
وردت النائبة بالقول " الشاهد رئيس حكومة ومن حقه القيام بتسميات كما يراها مناسبة مضيفة " للاسف الشديد بعد الادارات متوقفة وموظفون لا يشتغلون بما اننا في فترة انتقالية".
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Par:farid (Tunisia )
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