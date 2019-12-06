ر.م.ع التونيسار يُعفي مسؤولا من مهامه بسبب Like على تدوينة لعماد الدايمي!!

Vendredi 06 Decembre 2019



باب نات

- أكّد الجمعة 6 ديسمبر، النائب السابق بالبرلمان عماد الدايمي، أن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، الياس المنكبي قام مؤخرا باعفاء مسؤول في الشركة من مهامه بسبب وضعه j'aime على احدي تدوينات الدايمي.وكشف الدايمي أن المنكبي عيّن خلفا للمسؤول الذي قام باعفائه، أحد اقارب من سمّاه زعيم التبوريب النقابي في الشركة بعد وشاية من هذا الأخير وشلٌته حسب تعبير الدايمي.وتوعّد الدايمي ان يكشف قريبا "عصابة" التعيينات في الشركة مشيرا الي أن المنكبي في الأثناء يركّز مجهوداته للظفر بمنصب وزير الداخلية في حكومة الحبيب الجملي.