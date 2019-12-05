موقع maghreb confidentiel : الشاهد يعيّن مستشاره الاعلامي مفدي المسدي على رأس شركة مصادرة

Jeudi 05 Decembre 2019



باب نات

Youssef Chahed recase son spin doctor Mofdi Mseddi dans une firme confisquée

- طارق عمراني - نشر موقع maghreb confidentiel الفرنسي مقالا تحت عنوانأفاد فيه بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد قد كافأ مستشاره الاعلامي مفدي المسدي بتعيينه على رأس الشركة المصادرة "اوتيك للاستثمار الفلاحي" و المعروفة بشركة "البركة" و ترجع بالنظر لمجمع الكرامة هولدينغ، و الشركة صادرتها الدولة بعد هروب مالكها بلحسن الطرابلسي خلال الثورة التونسية.و أضاف المقال بأن الشركة المصادرة كانت معروضة للتفويت خلال شهر ماي الماضي و تم ابطال ذلك بالرغم من وجود عروض مهمة، كما أشار الموقع الى ان اسم المفدي مطروح أيضا للانضمام لشركة bien vu المصادرة و التي كانت على ملك ليليا ناصف ابنة شقيق ليلى بن علي.