موقع maghreb confidentiel : الشاهد يعيّن مستشاره الاعلامي مفدي المسدي على رأس شركة مصادرة

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع maghreb confidentiel الفرنسي مقالا تحت عنوان
Youssef Chahed recase son spin doctor Mofdi Mseddi dans une firme confisquée
أفاد فيه بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد قد كافأ مستشاره الاعلامي مفدي المسدي بتعيينه على رأس الشركة المصادرة "اوتيك للاستثمار الفلاحي" و المعروفة بشركة "البركة" و ترجع بالنظر لمجمع الكرامة هولدينغ، و الشركة صادرتها الدولة بعد هروب مالكها بلحسن الطرابلسي خلال الثورة التونسية.
و أضاف المقال بأن الشركة المصادرة كانت معروضة للتفويت خلال شهر ماي الماضي و تم ابطال ذلك بالرغم من وجود عروض مهمة، كما أشار الموقع الى ان اسم المفدي مطروح أيضا للانضمام لشركة bien vu المصادرة و التي كانت على ملك ليليا ناصف ابنة شقيق ليلى بن علي.
أفاد فيه بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد قد كافأ مستشاره الاعلامي مفدي المسدي بتعيينه على رأس الشركة المصادرة "اوتيك للاستثمار الفلاحي" و المعروفة بشركة "البركة" و ترجع بالنظر لمجمع الكرامة هولدينغ، و الشركة صادرتها الدولة بعد هروب مالكها بلحسن الطرابلسي خلال الثورة التونسية.
و أضاف المقال بأن الشركة المصادرة كانت معروضة للتفويت خلال شهر ماي الماضي و تم ابطال ذلك بالرغم من وجود عروض مهمة، كما أشار الموقع الى ان اسم المفدي مطروح أيضا للانضمام لشركة bien vu المصادرة و التي كانت على ملك ليليا ناصف ابنة شقيق ليلى بن علي.
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