رئيس الجمهورية يشرف على إحياء الذكرى 67 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح الخميس 5 ديسمبر 2019 على إحياء الذكرى السابعة والستين لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، بضريح الفقيد بالقصبة.
وحضر موكب إحياء هذه الذكرى رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي ورئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال السيد يوسف الشاهد ورئيس الحكومة المكلّف السيد الحبيب الجملي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبّوبي وعدد من أفراد عائلة الشهيد يتقدمهم نجله السيد نورالدين حشاد.
كما حضر الموكب كل من مفتي الجمهورية الشيخ عثمان بطيخ، ورؤساء الأحزاب السياسية والمنظّمات الوطنية، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.
وتلا الحاضرون فاتحة الكتاب ترحما على روح الزعيم النقابي الراحل، قبل أن يتولى رئيس الدولة وضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد.
وكان لرئيس الجمهورية حديث مع عائلة الشهيد تم فيه التذكير بمناقب الشهيد فرحات حشاد وكذلك ظروف نقل جثته من جزيرة قرقنة، مسقط رأسه، إثر وفاته بثلاث سنوات، إلى تونس العاصمة حيث تم تشييد ضريح له بالقصبة تخليدا لذكراه ولنضالاته.
وحضر موكب إحياء هذه الذكرى رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي ورئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال السيد يوسف الشاهد ورئيس الحكومة المكلّف السيد الحبيب الجملي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبّوبي وعدد من أفراد عائلة الشهيد يتقدمهم نجله السيد نورالدين حشاد.
كما حضر الموكب كل من مفتي الجمهورية الشيخ عثمان بطيخ، ورؤساء الأحزاب السياسية والمنظّمات الوطنية، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.
وتلا الحاضرون فاتحة الكتاب ترحما على روح الزعيم النقابي الراحل، قبل أن يتولى رئيس الدولة وضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد.
وكان لرئيس الجمهورية حديث مع عائلة الشهيد تم فيه التذكير بمناقب الشهيد فرحات حشاد وكذلك ظروف نقل جثته من جزيرة قرقنة، مسقط رأسه، إثر وفاته بثلاث سنوات، إلى تونس العاصمة حيث تم تشييد ضريح له بالقصبة تخليدا لذكراه ولنضالاته.
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Par:neuneu (France )
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