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رئيس الجمهورية يستقبل الغنوشي

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الاثنين 02 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

وصرّح الغنوشي أنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية تناول الفاجعة الوطنية ليوم أمس والإجراءات المستوجب اتخاذها لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة.


كما نقل حرص رئيس الجمهورية على الاسراع بتكوين الحكومة الجديدة وتقديمها أمام البرلمان.

وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب أنّ اللقاء تطرّق أيضا إلى الأوضاع التنموية الراهنة والتشريعات التي تقف عقبة أمام تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب المسائل ذات العلاقة بالمشهد السياسي الحالي ومن بينها القانون الانتخابي الذي تمّ اختياره منذ 2011.

وأشار إلى أنّ الوضع الإقليمي مثّل أيضا جزءا من اللقاء.


  
  
     
  
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