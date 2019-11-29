انقلاب قطار لنقل الفسفاط في الصمايرية بقفصة وأخر بسيدي بوزيد

Vendredi 29 Novembre 2019



باب نات

- انقلب ظهر اليوم قطار لنقل الفسفاط في منطقة الصمايرية من معتمدية السند من ولاية قفصة.وأفادت اذاعة شمس أف أم أن 5 قاطرات انقلبت دون تسجيل أي أضرار بشرية.من ناحية أخرى جدّ حادت أخر عشية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 تمثل في انقلاب أربع عربات لنقل الفسفاط عن السكة على الخط الحديدي عدد 13 الرابط بين قفصة وصفاقس، وتحديدا بین معتمدية السند التابعة لولاية قفصة ومعتمدية منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد في منطقة ''التراب الأحمر'' دون حدوث أضرار بشرية.ووفق اذاعة موزاييك تحوّلت الوحدات الأمنية بالجهة على عين المكان لمعاينة حجم الحادثة.