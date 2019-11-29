تونس تنضم إلى المجموعة العربية للتعاون الفضائي وتشارك في إنشاء القمر الصناعي العربي متعدد الأطياف 813

Vendredi 29 Novembre 2019



باب نات

- شاركت تونس ممثلة في ماهر القصاب رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورياض عبد الفتاح نائب رئيسة جامعة قرطاج في اجتماع الحوار الرابع للمجموعة العربية للتعاون الفضائي الذي تم تنظيمه على هامش معرض دبي للطيران، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 نوفمبر 2019 بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.وعملا على مزيد فتح فرص تعاون إقليمي وتبادل التجارب في تطوير القدرات والبحوث وإدماج التطبيقات الخصوصية للمنطقة العربية، انضمت تونس رسمياً إلى "المجموعة العربية للتعاون الفضائي" خلال الاجتماع المذكور.تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء المجموعة العربية, المتكونة من 11 دولة عربية, خلال اجتماع الحوار العربي الفضائي الثالث الذي انعقد يوم 19 مارس 2019 بالإمارات العربية المتحدة على هامش مؤتمر الفضاء العالمي والتي تضم وكالات الفضاء والمؤسسات العربية والعلمية المعنية بالأنشطة ذات الطابع الفضائي. وقد تشكلت في البداية هذه المجموعة من 11 دولة عضو وهي العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان والأردن ومصر والسودان والمغرب والجزائر ولبنان والإمارات. وبانضمامها إلى المجموعة العربية ستشارك تونس في أول مشروع تنفذه هذه المجموعة وهو إنشاء القمر الصناعي العربي متعدد الأطياف 813 (hyperspectrale) للاستشعار عن بعد، الذي ستموله وكالة الإمارات العربية المتحدة للفضاء.وسيستغرق تطوير هذا القمر الصناعي العربي عالي التقنية 3 سنوات بالمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة في العين من قبل نخبة مختارة من المهندسين العرب من كافة الدول الأعضاء.سيقوم القمر الصناعي 813 بمراقبة الأرض وقياس العناصر البيئية والمناخية وكذلك الغطاء النباتي وأنواع التربة والمعادن ومصادر المياه وقياس الغازات الدفيئة ومستويات التلوث والتصحر في عدد من الدول العربية لمدة حوالي 5 سنوات.وسيتم إرسال بياناته إلى محطة أرضية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى محطات الاستقبال في بعض الدول العربية لصالح عدد من السلطات البيئية والبلديات والمؤسسات العاملة في قطاع الزراعة والغذاء والتخطيط الحضري.