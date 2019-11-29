بنزرت: سجين برتبة فنان يلامس الابداع ويقدّم أكثر من 60 لوحة زيتية في معرض للرسوم الفنية

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - نظمت الخميس 28 نوفمبر، ادارة السجن المدني ببنزرت معرض رسوم فنية بدار الثقافة الشيخ ادريس بالجهة، لسجين بالسجن المدني ببنزرت يُدعى بلال الدريدي.
وتم بالمناسبة عرض أكثر من 60 رسما للسجين بلال الدريدي الذي أكد حسب الحاضرين أنه سجين برتبة فنان استطاع من خلال لوحاته أن يلامس الابداع.
وقد حضر السجين بلال الدريدي المعرض الذي أشرف علي افتتاحه والي الجهة رفقة عدد من الاطارات الأمنية والجهوية وشارك في حوارات ونقاشات مع ضيوف المعرض وأكد في تصريحات اعلامية علي التشجيع الذي حظي به من ادارة السجن.
وتم بالمناسبة عرض أكثر من 60 رسما للسجين بلال الدريدي الذي أكد حسب الحاضرين أنه سجين برتبة فنان استطاع من خلال لوحاته أن يلامس الابداع.
وقد حضر السجين بلال الدريدي المعرض الذي أشرف علي افتتاحه والي الجهة رفقة عدد من الاطارات الأمنية والجهوية وشارك في حوارات ونقاشات مع ضيوف المعرض وأكد في تصريحات اعلامية علي التشجيع الذي حظي به من ادارة السجن.
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