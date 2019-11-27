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حملة أمنية كبرى في الوردانين و غلق المنافذ المدينة و مخارجها

Mercredi 27 Novembre 2019

Mercredi 27 Novembre 2019
باب نات - كشفت مساء الأربعاء 26 نوفمبر، الاعلامية سماح مفتاح أن السلطات الأمنية شنت حملة في معتمدية الوردانين من ولاية المنستير وأفادت بأنه تم غلق منافذ المدينة ومخارجها.

ويعتبر هذا التحرك الأمني الأول من نوعه منذ التصريحات الخطيرة للنقيب بالحرس الوطني زياد فرج الله حول تخزين أسلحة بالجهة وغيرها من المخططات التي تستهدف الأمن الداخلي والتي أكدها المدعو شوشو.


يذكر أنه تم التحقيق مع شوشو بخصوص تأييده لتصريحات النقيب بالحرس الوطني وغيرها من الاتهامات التي وجهها أساسا لرجل الأعمال لزهر سطا.



  
  
     
  
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