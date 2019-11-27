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مبروك كرشيد: كل أزمات تونس وراءها الغنّوشي

Mercredi 27 Novembre 2019

Mercredi 27 Novembre 2019
قال النّائب بالبرلمان عن حزب "تحيا تونس" والوزير الأسبق، مبروك كرشيد، إن هناك إضافة نوعية تم تسجيلها في البرلمان الجديد رغم هامش الشّعبوية، وفق تعبيره.
وأكد في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" وجود اضافات نوعية للبرلمان من خلال شخصيات بعينها مشيرا إلى كل من الصافي سعيد وزهير المغزاوي وسالم لبيض وهيكل مكي بالاضافة الى سياسيين من عدة أحزاب بينها التيار وقلب تونس والحزب الدستوري الحر وغيرها من الأحزاب السياسية.
في المقابل، اعتبر النائب رئيس البرلمان راشد الغنوشي اضافة سيئة للبرلمان مشددا بالقول إن كل أزمات تونس كان وراءها الغنوشي الذي تسبب في أزمات مع كل الناس، وفق تعبيره.




  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 193397

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 27 Novembre 2019 à 13h 05m |           
كيف يتم استدعاء شخص لا مصدقية له يكذب العين في العين، الشعب التونسي لازالت له الذاكرة عندما كان هذا الكذاب يزور الاعلام ويتهم السبسي باشد التهم من السرقة للجريمة ثم ينضم الى حزبه وحكومته واصبح بين عشية وضحاها يدافع عن السبسي ويكاد يعبده.
اضن هذا اقبح سياسي في تونس

Karimyousef  (France)  |Mercredi 27 Novembre 2019 à 12h 52m |           
Ce n'est pas un avis,c'est une obsession.
Tout le monde est blanc comme neige sauf la nahdha.

Nousamir  ()  |Mercredi 27 Novembre 2019 à 12h 52m |           
يبقى حنينك لاصلك القومجي
كان فيك خير راك ما بدلتش البردعة وانت تنقز من حزب لحزب تلهث وراء الكرسي



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