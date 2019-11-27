مبروك كرشيد: كل أزمات تونس وراءها الغنّوشي

Mercredi 27 Novembre 2019



قال النّائب بالبرلمان عن حزب "تحيا تونس" والوزير الأسبق، مبروك كرشيد، إن هناك إضافة نوعية تم تسجيلها في البرلمان الجديد رغم هامش الشّعبوية، وفق تعبيره.وأكد في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" وجود اضافات نوعية للبرلمان من خلال شخصيات بعينها مشيرا إلى كل من الصافي سعيد وزهير المغزاوي وسالم لبيض وهيكل مكي بالاضافة الى سياسيين من عدة أحزاب بينها التيار وقلب تونس والحزب الدستوري الحر وغيرها من الأحزاب السياسية.في المقابل، اعتبر النائب رئيس البرلمان راشد الغنوشي اضافة سيئة للبرلمان مشددا بالقول إن كل أزمات تونس كان وراءها الغنوشي الذي تسبب في أزمات مع كل الناس، وفق تعبيره.