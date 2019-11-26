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سيف الدين مخلوف: بألفين فرنك جبنا 21 كرسي وبمليارت جابوا 3 مقاع

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
باب نات - قال الناطق الرسمي لائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان الائتلاف تمكن من الانتصار في الانتخابات بمبلغ الفين فرنك.
وأضاف مخلوف قائلا " بألفين فرنك جبنا 21 كرسي وبمليارت جابوا 3 مقاعد متابعا " لم نضع ميزانية ولم ننفق الكثير".
وتابع مخلوف " بالارقام لم ننفق سوى 15 الف دينار في الرئاسية والفين دينار في التشريعية".







  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193367

RESA67  (France)  |Mardi 26 Novembre 2019 à 18h 52m |           
Tu ne vaux même pas 2000 Francs comme tu le dis si bien! Assez de démagogie!



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