الاستماع لأمينة سطا كشاهدة في قضية الوردانين

Samedi 23 Novembre 2019



علمت اذاعة موزاييك أنّ فرقة الشرطة العدلية بالقرجاني استمعت يوم أمس الجمعة إلى أمينة سطا ابنة رجل الأعمال لزهر سطى، كشاهدة في القضية المتعلقة بتصريحات المدعو ''شوشو'' لإذاعة خاصة.ووفق نفس المصدر, غادرت أمينة سطا مقر فرقة الشرطة العدلية بعد ساعات من الاستماع إلى شهادتها، في الأبحاث وعادت إلى مقر سكنها ولم يتم إيقافها مثلما تم الترويج له.وكان يوسف بن سالم المعروف بكنية "شوشو" وجه خلال تصريحات أدلى بها لإذاعة نجمة اف ام ، اتهامات خطيرة لرجل أعمال معروف في الجهة بالوقوف وراء عديد التحركات المشبوهة والأوامر الخطيرة التى اعترف أنه كان يتلقاها منه، من بينها إثارة الفوضى والبلبلة والقتل وعمليات التسفير الى بؤر التوتر.واعترف بقيامه مع مجموعة من الشباب بسكب البنزين على عضو قائمة حركة النهضة الفائزة في الانتخابات البلدية بأمر من رجل الأعمال وذلك في سعى منه إلى تعطيل تركيز المجلس البلدي بالجهة بهدف فسح المجال لابنته لتصبح رئيسة بلدية.كما تطرق الى علاقات تربط رجل الأعمال بشخصيات نافذة من سياسيين وقضاة.