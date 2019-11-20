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بطاقة ايداع في حق لزهر سطا وتعليق تداول أسهم ''اسمنت قرطاج''

Mercredi 20 Novembre 2019

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - كشف مصدر قضائي لـ"الصباح نيوز" اليوم الأربعاء ، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة إيداع في حق رجل الأعمال ، المدير العام السابق لـشركة اسمنت قرطاج المصادرة، لزهر سطا منذ يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 وذلك على خلفية قضايا فساد مالي متعلقة بتسيير شركة اسمنت قرطاج المصادرة التي كانت على ملك بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بتونس قد قضت في 8 فيفري 2019 بعدم سماع الدعوى في حق رجل الأعمال المذكور بخصوص ما نسب إليه من فساد مالي وإداري بشركة إسمنت قرطاج.

من ناحية أخرى اشار موقع “البورصة” الى انه تم اليوم الاعلان عن تعليق تداول اسهم اسمنت قرطاج بطلب من هيئة السوق المالية دون تقديم تبريرات.

وكشف نفس المصدر ان مرد التعليق هو صدور حكم قضائي لفائدة شركة اسمنت قرطاج بمبلغ يقدر بنحو 30 ألف اورو اي قرابة 100 الف دينار تونسي لم يدفعها الرئيس المدير العام السابق لزهر سطا واضاف بان هذا الحكم الاستئنافي جاء على خلفية قضية كانت شركة اسمنت قرطاج قد رفعتها عليه الذي تم ايقافه بعد صدور بطاقة ايداع ضده.

  
  
     
  
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