Lundi 18 Novembre 2019



باب نات

- رفض الإعلامي مراد الزغيدي في مداخلة عبر أمواج إذاعة "ifm " خطاب رئيسة الحزب الدستور الحر عبير موسى التي قالت بانها ترفض اعتبار الغنوشي رئيسا للبرلمان.واضاف مراد الزغيدي الغنوشي رئيس البرلمان قبلت بذلك عبير موسى او لم تقبل " النواب اللذين انتخبهم الشعب التونسي كما انتخب موسى نائبة في البرلمان هم من اختارو الغنوشي لرئاسة" المجلس.وكانت النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي قالت يوم الجمعة في حوار لبرنامج "هنا شمس" "سأتعامل مع البرلمان كمؤسسة وسوف أتحصل على كامل حقوقي ككتلة، ولكن لن أتخاطب مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ولن أطبع معه... وأكدت موسي أنها لا تعترف أبدا براشد الغنوشي رئيسا لمجلس نواب الشعب ومن المستحيل أن تناديه أبدا بسيدي رئيس المجلس. وأضافت "خطابنا سيكون موجه للشعب التونسي وكلماتنا ستكون بإسم الشعب التونسي الذي انتخبنا بإعتبارنا نواب شعب، مضيفة " والغنوشي موجود هناك كمجرد أداة لتسيير الجلسة لا غير".