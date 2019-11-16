Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Jaddadti Hobbak  

رئيس الجمهورية يستقبل مجموعة من شباب القصرين ويستمع لشواغلهم و تصوراتهم للنهوض بالمنطقة.

Samedi 16 Novembre 2019

Samedi 16 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم السبت 16 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج مجموعة من الشباب من جهة القصرين و استمع لشواغلهم و تصوراتهم للنهوض بالمنطقة و إيجاد الحلول الملائمة في إطار مقاربة وطنية.

و شكل اللقاء فرصة للتطرق لعدد من القضايا خاصة تلك المتعلقة بخلق فرص التشغيل و مسألة الإرهاب و النهوض بالوضع الصحي في الجهة.


و أكد رئيس الجمهورية أن الجميع يستطيع أن يتفق حول تشخيص المشاكل و الصعوبات و يبقى الأهم هو البحث عن الحلول الكفيلة لتجاوزها.

و عبر في الختام على عزمه في فترة قادمة على زيارة مختلف الجهات و الحث على إيجاد الآليات التي تمكن المواطنين و الشباب منهم خاصة من المساهمة في بناء تاريخ جديد لتونس.



  
  
     
  
rtt-84e30a0dbee36f0b2a8bce8f9841fd61-2019-11-16 18:26:56






0 de 0 commentaires pour l'article 192792



En continu

السبت 16 نوفمبر 2019 | 19 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:12 14:50 12:11 06:58 05:28
17°
 16° % 77 :الرطــوبة
تونــس 13°
5.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
16°-1317°-1018°-1015°-1117°-9
  • Avoirs en devises
    18862,4

  • (14 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14808 DT        1$ =2,86149 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 nov)   800,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573930355|192792 2697|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires