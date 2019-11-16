رئيس الجمهورية يستقبل مجموعة من شباب القصرين ويستمع لشواغلهم و تصوراتهم للنهوض بالمنطقة.

Samedi 16 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم السبت 16 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج مجموعة من الشباب من جهة القصرين و استمع لشواغلهم و تصوراتهم للنهوض بالمنطقة و إيجاد الحلول الملائمة في إطار مقاربة وطنية.
و شكل اللقاء فرصة للتطرق لعدد من القضايا خاصة تلك المتعلقة بخلق فرص التشغيل و مسألة الإرهاب و النهوض بالوضع الصحي في الجهة.
و أكد رئيس الجمهورية أن الجميع يستطيع أن يتفق حول تشخيص المشاكل و الصعوبات و يبقى الأهم هو البحث عن الحلول الكفيلة لتجاوزها.
و عبر في الختام على عزمه في فترة قادمة على زيارة مختلف الجهات و الحث على إيجاد الآليات التي تمكن المواطنين و الشباب منهم خاصة من المساهمة في بناء تاريخ جديد لتونس.
و شكل اللقاء فرصة للتطرق لعدد من القضايا خاصة تلك المتعلقة بخلق فرص التشغيل و مسألة الإرهاب و النهوض بالوضع الصحي في الجهة.
و أكد رئيس الجمهورية أن الجميع يستطيع أن يتفق حول تشخيص المشاكل و الصعوبات و يبقى الأهم هو البحث عن الحلول الكفيلة لتجاوزها.
و عبر في الختام على عزمه في فترة قادمة على زيارة مختلف الجهات و الحث على إيجاد الآليات التي تمكن المواطنين و الشباب منهم خاصة من المساهمة في بناء تاريخ جديد لتونس.
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