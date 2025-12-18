Babnet   Latest update 19:05 Tunis

لجنة تحديد مساحات المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص تبدي موافقتها على 10 ملفات تعلّقت بطلبات كراء أو توسعة مقاطع دولية

Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 18:36
      
أبدت لجنة تحديد مساحات المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص، الخميس، موافقتها على 10 ملفات تعلّقت بطلبات كراء أو توسعة المقاطع الدولية المخصصة لإنجاز مشاريع عمومية، على غرار مشروع الطريق السيّارة تونس/جلمة.

وأكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، لدى إشرافه على أشغال اللجنة، أهميّة الحرص على توظيف المقاطع الدولية للرفع من نسق إنجاز المشاريع العموميّة، وهو ما يعتبر أهمّ تثمين لدورها الإقتصادي والتنموي.



وأوصى الهذيلي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، بضرورة العمل على تحديد العقارات الدولية التي تحتوى على مخزون من المواد الإنشائية والمقطعية لحسن توظيفها ومزيد تثمينها.

وشدد، في هذا الصدد، على سعي الوزارة المتواصل لتذليل كل الصعوبات العقارية، التي تواجه المشاريع العمومية، وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة.


