برهان بسيس :النهضة نجحت اليوم في خطة بربروسا بفضل السيد الفرجاني...

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر الاعلامي في قناة التاسعة برهان بسيس تدوينة نشرها على حسابه الشخصي فايسبوك وصف فيها ما وقع اليوم في البرلمان بعد انتخاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان بخطة بربروسا * معتبرا أن اليوم كان يوم السيد الفرجاني بإمتياز...
و هذه قصة خطة بارباروسا
عملية بارباروسا هو الاسم الرمزي الذي أطلقته دول المحور على عملية غزو الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية، بدأ الهجوم في 22 يونيو 1941 بمشاركة 4.5 مليون جندي من قوات المحور على جبهة بطول 2,900 كم. سميت العملية باسم بارباروسا نسبة إلى الإمبراطور الألماني فريدريك الأول بربروسا حيث تقول الأسطورة أن بربروسا سيستيقظ من سباته وينقذ ألمانيا حينما تحتاجه. شكلت عملية بارباروسا الجزء الأكبر من معارك الجبهة الشرقية خلال الحرب العالمية الثانية.
اقرأ أيضا: مقلات عن السيد الفرجاني
و هذه قصة خطة بارباروسا
عملية بارباروسا هو الاسم الرمزي الذي أطلقته دول المحور على عملية غزو الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية، بدأ الهجوم في 22 يونيو 1941 بمشاركة 4.5 مليون جندي من قوات المحور على جبهة بطول 2,900 كم. سميت العملية باسم بارباروسا نسبة إلى الإمبراطور الألماني فريدريك الأول بربروسا حيث تقول الأسطورة أن بربروسا سيستيقظ من سباته وينقذ ألمانيا حينما تحتاجه. شكلت عملية بارباروسا الجزء الأكبر من معارك الجبهة الشرقية خلال الحرب العالمية الثانية.
اقرأ أيضا: مقلات عن السيد الفرجاني
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Par:RESA67 (France )
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