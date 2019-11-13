القصرين: قريبا تمكين 15 أسرة لها ابناء مهددون بالإنقطاع المبكر عن الدراسة من إحداث مشاريع لتأمين مواصلة تعليم أبنائهم

Mercredi 13 Novembre 2019
سيتم قبل موفى السنة الجارية تمكين 15 أسرة لها ابناء مهددون بالإنقطاع المبكر عن الدراسة بخمس مدارس إعدادية وإبتدائية بولاية القصرين، من إحداث مشاريع تهدف إلى تحسين دخلهم وتأمين مواصلة تعليم أبنائهم في أفضل الظروف، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية ومقاومة الإنقطاع المبكر عن الدراسة ضمن برنامج التمكين الإقتصادي الموجه لهذه الشريحة، وفق المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الزين النجلاوي.
وذكر النجلاوي في تصريح ل(وات) أنه تم ضبط قائمة الأسر المستهدفة بهذا البرنامج بالتنسيق مع المصالح المعنية بالمندوبية الجهوية للتربية بعد تحديد المدارس التي بها تلاميذ يعتبرون مهددين بالإنقطاع المبكر عن الدراسة، واضاف ان الامر يتعلق بالمدرستين الإعداديتين " سيدي سهيل" في تالة و"بودرياس" في فوسانة والمدارس الإبتدائية "الآثار " بسبيطلة و" الفتح " و"الغلايقية" بسبيبة و"بوحية " في فريانة.
وابرز أن كلفة المشاريع الجملية تقدر ب50 ألف دينار وهي تشمل بالخصوص مجال تربية الماشية، حيث سيتم منح كل أسرة قطيعا من رؤوس الأغنام، وذلك تلبية لرغبتهم في الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف في سياق متصل أنه سيتم في إطار الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية ومقاومة الإنقطاع المبكر عن الدراسة، تجهيز 5 فضاءات بالمؤسسات التربوية المذكورة بكلفة تقدر ب50 الف دينار لاستقطاب واستيعاب التلاميذ في أوقات ما بين الدراسة، وحمايتهم من المخاطر الخارجية من كلاب سائبة و حر الصيف وبرودة الشتاء ومخاطر الطريق ... كما سيتم وفق ذات المتحدث في إطار هذه الخطة في جزئها المتعلق بالرفع من تشغيلية المرأة الريفية، منح 40 إمرأة تقطن في معتمدية العيون إعتماد مالي مجاني يقدر ب50 ألف دينار للقيام بمشاريع في مجال تربية النحل والدواجن وذلك بالتنسيق مع المجمع النسائي بالعيون.
وذكر النجلاوي في تصريح ل(وات) أنه تم ضبط قائمة الأسر المستهدفة بهذا البرنامج بالتنسيق مع المصالح المعنية بالمندوبية الجهوية للتربية بعد تحديد المدارس التي بها تلاميذ يعتبرون مهددين بالإنقطاع المبكر عن الدراسة، واضاف ان الامر يتعلق بالمدرستين الإعداديتين " سيدي سهيل" في تالة و"بودرياس" في فوسانة والمدارس الإبتدائية "الآثار " بسبيطلة و" الفتح " و"الغلايقية" بسبيبة و"بوحية " في فريانة.
وابرز أن كلفة المشاريع الجملية تقدر ب50 ألف دينار وهي تشمل بالخصوص مجال تربية الماشية، حيث سيتم منح كل أسرة قطيعا من رؤوس الأغنام، وذلك تلبية لرغبتهم في الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف في سياق متصل أنه سيتم في إطار الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية ومقاومة الإنقطاع المبكر عن الدراسة، تجهيز 5 فضاءات بالمؤسسات التربوية المذكورة بكلفة تقدر ب50 الف دينار لاستقطاب واستيعاب التلاميذ في أوقات ما بين الدراسة، وحمايتهم من المخاطر الخارجية من كلاب سائبة و حر الصيف وبرودة الشتاء ومخاطر الطريق ... كما سيتم وفق ذات المتحدث في إطار هذه الخطة في جزئها المتعلق بالرفع من تشغيلية المرأة الريفية، منح 40 إمرأة تقطن في معتمدية العيون إعتماد مالي مجاني يقدر ب50 ألف دينار للقيام بمشاريع في مجال تربية النحل والدواجن وذلك بالتنسيق مع المجمع النسائي بالعيون.
En continu
- 14:40 عبير موسي... القصاص..
- Hier 21:31 عبير و الديمقراطية على الطريقة الكركرية
- Hier 21:05 روما: الشاهد يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي
- Hier 19:05 الوطـــــــدي والشقــــــراء الالمانية..
- Hier 19:03 طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تتراجع
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:43
|17:14
|14:51
|12:11
|06:55
|05:26
|
20°
|15°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|15°-13
|19°-13
|18°-14
|19°-11
|16°-10
Follow @babnet_Tunisie
(284 637) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(107 452) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
(100 164) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 529) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 797) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 209) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 327) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 258) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 533) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 114) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 721) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 769) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 650) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 039) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 939) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 894) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 417) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 165) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 294) لطفي العبدلي.. تحت النار !
( 51 499) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
Par:bannour (Tunisia )
Sur: الأسعد اليعقوبي يعلّق على لقاء جمع شرف الدين بالغنوشي : التقي الفاسد بالإرهابي...فماذا عساه أن ينتج؟؟