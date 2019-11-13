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القصرين: قريبا تمكين 15 أسرة لها ابناء مهددون بالإنقطاع المبكر عن الدراسة من إحداث مشاريع لتأمين مواصلة تعليم أبنائهم

Mercredi 13 Novembre 2019

Mercredi 13 Novembre 2019
سيتم قبل موفى السنة الجارية تمكين 15 أسرة لها ابناء مهددون بالإنقطاع المبكر عن الدراسة بخمس مدارس إعدادية وإبتدائية بولاية القصرين، من إحداث مشاريع تهدف إلى تحسين دخلهم وتأمين مواصلة تعليم أبنائهم في أفضل الظروف، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية ومقاومة الإنقطاع المبكر عن الدراسة ضمن برنامج التمكين الإقتصادي الموجه لهذه الشريحة، وفق المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الزين النجلاوي.

وذكر النجلاوي في تصريح ل(وات) أنه تم ضبط قائمة الأسر المستهدفة بهذا البرنامج بالتنسيق مع المصالح المعنية بالمندوبية الجهوية للتربية بعد تحديد المدارس التي بها تلاميذ يعتبرون مهددين بالإنقطاع المبكر عن الدراسة، واضاف ان الامر يتعلق بالمدرستين الإعداديتين " سيدي سهيل" في تالة و"بودرياس" في فوسانة والمدارس الإبتدائية "الآثار " بسبيطلة و" الفتح " و"الغلايقية" بسبيبة و"بوحية " في فريانة.
وابرز أن كلفة المشاريع الجملية تقدر ب50 ألف دينار وهي تشمل بالخصوص مجال تربية الماشية، حيث سيتم منح كل أسرة قطيعا من رؤوس الأغنام، وذلك تلبية لرغبتهم في الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف في سياق متصل أنه سيتم في إطار الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية ومقاومة الإنقطاع المبكر عن الدراسة، تجهيز 5 فضاءات بالمؤسسات التربوية المذكورة بكلفة تقدر ب50 الف دينار لاستقطاب واستيعاب التلاميذ في أوقات ما بين الدراسة، وحمايتهم من المخاطر الخارجية من كلاب سائبة و حر الصيف وبرودة الشتاء ومخاطر الطريق ... كما سيتم وفق ذات المتحدث في إطار هذه الخطة في جزئها المتعلق بالرفع من تشغيلية المرأة الريفية، منح 40 إمرأة تقطن في معتمدية العيون إعتماد مالي مجاني يقدر ب50 ألف دينار للقيام بمشاريع في مجال تربية النحل والدواجن وذلك بالتنسيق مع المجمع النسائي بالعيون.

  
  
     
  
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