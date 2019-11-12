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زياد الهاني: تحميل جهة معينة مسؤولية اشاعة وفاة الناصر جزء من تصفية حسابات سياسية

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
باب نات - طالب الاعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة بعض الهيئات الوطنية بالتحلي بالمسؤولية على خلفية انتشار إشاعة وفاة رئيس البرلمان محمد الناصر مشيرا بان بعض المواقع الالكترونية تعمل على نشر الاكاذيب للتخريب.

وقال زياد الهاني " تحميل جهة سياسية معينة في اشارة للنهضة المسؤولية عن نشر المعلومة دون جهات اخرى امر غريب باعتبار ان تلك المنظات راعية لحرية الكلمة ولا تتبع اية جهة سياسية".
وطالب زياد الهاني من تلك الهيئات بان تتمسك بالحياد بعيدا عن التجاذبات السياسية".


جدير بالذكر ان حركة النهضة استنكرت تحميلها مسؤولية إشاعة وفاة الناصر من قبل نقابة الصحفيين خاصة وان المعلومة نشرتها وكالة الانباء الرسمية.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192515

Mandhouj  (France)  |Mardi 12 Novembre 2019 à 10h 16m |           
الضرب تحت الحزام . لا شفقة لا رحمة .



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