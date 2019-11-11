طالبت فيها الديوانة ب5 مليون د ..محاكمة 30 متهما من بينهم ايطاليين في قضية تهريب مرجان للخارج

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - باشرت صباح اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تعلقت باتهام حوالي 30 شخصا من بينهم رجل أعمال مختص في صيد المرجان وايطاليين بتهريب المرجان من جهة طبرقة الى ايطاليا خلال سنة 2013 وقد طالبت الديوانة في هذه القضية بتعويضات قدرت ب5 مليون د ..
يالمناداة على المتهمين حضر 25 متهما من بينهم اربعة ايطاليين وقد احيل جميع المتهمين بحالة سراح ..
في حين تخلف اربعة متهمين اخرين عن الحضور واحيل خمسة أشخاص من بينهم اجانب بحالة فرارا...
يالمناداة على ممثل الديوانة لم يحضر الجلسة وقد اكد أحد المحامين ان القضية مفبركة وليست هناك قراىن لادانة المتهمين ..
فقررت المحكمة تاخير القضية الى جانفي المقبل لاستدعاء ممثل الديوانة واعادة استدعاء بقية المتهمين مرة أخرى .
يالمناداة على المتهمين حضر 25 متهما من بينهم اربعة ايطاليين وقد احيل جميع المتهمين بحالة سراح ..
في حين تخلف اربعة متهمين اخرين عن الحضور واحيل خمسة أشخاص من بينهم اجانب بحالة فرارا...
يالمناداة على ممثل الديوانة لم يحضر الجلسة وقد اكد أحد المحامين ان القضية مفبركة وليست هناك قراىن لادانة المتهمين ..
فقررت المحكمة تاخير القضية الى جانفي المقبل لاستدعاء ممثل الديوانة واعادة استدعاء بقية المتهمين مرة أخرى .
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