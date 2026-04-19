القصرين : انطلاق فعاليات شهر التراث بدار الثقافة ماجل بلعباس بعروض فنية ومعارض للصناعات التقليدية

احتفت دار الثقافة بماجل بلعباس من ولاية القصرين، يوم السبت، بإنطلاق فعاليات شهر التراث الذي يمتد من 18 أفريل الجاري إلى غاية 18 ماي المقبل، وذلك من خلال تنظيم استعراض تنشيطي شهد حضورا جماهيريا لافتا ، عكس عمق ارتباط أهالي المنطقة بموروثهم الثقافي.وفي هذا السياق، أكد مدير دار الثقافة بماجل بلعباس، عبد العزيز الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الإستعراض قدّم لمحة ثرية عن خصوصيات التراث المحلي بالمعتمدية الحدودية، حيث تنوّعت فقراته بين الأغاني الشعبية والأهازيج الفلكلورية، وصولا إلى تجسيد مشاهد من العرس التقليدي بما يحمله من رمزية اجتماعية وثقافية تعكس عادات وتقاليد المنطقة.وبيّن الشعباني أن برنامج الإفتتاح تضمن كذلك تدشين معرض للصناعات التقليدية يتواصل إلى موفى شهر التراث، ويعرض نماذج متنوعة من الحرف اليدوية والإبداعات المحلية، بما يبرز مهارات الحرفيين ويساهم في تثمين الهوية الثقافية لمعتمدية ماجل بلعباس.وأضاف أن دار الثقافة تحتضن مساء اليوم سهرة فنية تحتفي بالتراث الشعبي والبدوي، في عرض يجمع بين الموسيقى والشعر في قالب فني أصيل، مشيراً إلى أن فعاليات هذه التظاهرة الثقافية ستتواصل على امتداد شهر كامل عبر سلسلة من العروض الفنية الشعبية والبدوية، إلى جانب تنظيم ندوات علمية وفكرية تُعنى بالتراث المادي واللامادي وسبل تثمينه والمحافظة عليه، خاصة بالمناطق الحدودية.ومن جهتها، أفادت منسقة معرض الصناعات التقليدية بماجل بلعباس، غفران الطرابلسي، في تصريح لـ/وات/، أنه تم الحرص على المزج بين الموروث المادي واللامادي ضمن فضاء المعرض، مع التركيز على إبراز خصوصيات التراث اللامادي الذي تزخر به الجهة، مشيرة إلى أن اختيار العارضين اقتصر على حرفيين متحصلين على شهائد كفاءة مهنية، توارثوا الحرف التقليدية عن آبائهم وأجدادهم، مع إدخال لمسات إبداعية تعكس تطور هذه الصناعات.وأضافت أن المعرض تم تصميمه وفق رؤية فنية موحّدة تستلهم شعار هذه الدورة، بما يضمن انسجام المعروضات مع موضوع "التراث وفن العمارة"، دون الخروج عن الخصوصيات الأصيلة للموروث المحلي.ويقام شهر التراث لهذه السنة تحت شعار "التراث وفن العمارة " ، في تأكيد على أهمية الموروث العمراني كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وضرورة حمايته وتثمينه ضمن مقاربة تنموية وثقافية مستدامة، بما يعزّز إشعاع المناطق الداخلية ويثمن مخزونها الحضاري.