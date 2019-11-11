المكي: التونسيون انتخبوا حزب قلب تونس لأنه ثوري برأيهم

Lundi 11 Novembre 2019



باب نات

- قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في حوار على أمواج راديو ماد أنه من بين 1400 قائمة مستقلة في الانتخابات التشريعية وصل 12 نائبا إلى البرلمان وهذا ما يؤكد تشبث الشعب في الأحزاب واعترافه أن الحياة السياسية قوامها الأحزاب.وقال المكي " أن تمنع بعض الأحزاب بعدم المشاركة في تشكيل الحكومة سيؤدي إلى قلب رسائل الانتخابات ويمكن أن تتشكل الحكومة بأغلبية أخرى بدون حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب.واكد القيادي في النهضة إلى أن الشعب التونسي انتخب الأغلبية التي تحمل النفس الثوري وتحمل فكرة التغيير والإصلاح بما في ذلك حزب نبيل القروي قلب تونس تم انتخابه من أجل هذه الخلفية لأن مقاومة الفقر بالتبرعات الشعب يراها من صميم العملية الثورية.وقال المكي أن المواطن العادي يرى مقاومة الفقر عمل ثوري أما تقديرات حركة النهضة السياسية ترى عكس ذلك وتراه حزبا فاسدا.