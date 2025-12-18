Babnet   Latest update 19:05 Tunis

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توقع اتفاقية شراكة جديدة مع  الشركة التونسية للضمان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/anme2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 17:41 قراءة: 1 د, 2 ث
      
وقعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اتفاقية شراكة جديدة مع  الشركة التونسية للضمان، تهدف إلى إعادة تفعيل صندوق ضمان القروض الموجّهة للمؤسسات التي تستثمر في مجالات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
 
وتولّى توقيع الاتفاقية، كلّ من نافع البكاري، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، و آمال زاوي، الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للضمان، وذلك بحضور عدد من الإطارات العليا للمؤسستين، وفق بلاغ صادر عن الوكالة الخميس 

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار إعادة تفعيل صندوق ضمان النجاعة الطاقية، الذي تتولى الشركة التونسية للضمان إدارته بمقتضى اتفاق مبرم مع الوكالة منذ 1 سبتمبر 2004، والذي مكّن من دعم تمويلات موجّهة لمشاريع ذات قيمة مضافة في مجالات الانتقال الطاقي.

 وقد أُنشئ الصندوق في إطار مشروع النجاعة الطاقية النموذجي لضمان القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة مشاريع التحكم في الطاقة المنجزة من قبل الصناعيين عبر شركات الخدمات الطاقية، بتمويل من صندوق البيئة العالمي بالتعاون مع البنك الدولي.
وتُقدّر الموارد المالية المتاحة حاليا بالصندوق بحوالي 15.4 مليون دينار. 
وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم إعادة توظيف هذه الموارد لتمويل مشاريع الانتقال الطاقي، عبر قروض متوسطة وطويلة المدى، مع ضبط سقف الالتزامات بما يضمن التوازن المالي واستدامة الصندوق.
وحسب الوكالة ، تمثّل هذه الاتفاقية خطوة هامّة لتحفيز الاستثمار في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتسريع التحول نحو منظومة طاقية مستدامة ومرنة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320467


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 ديسمبر 2025 | 27 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:47
12:23
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
18° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
17°-14
18°-13
19°-12
19°-11
  • Avoirs en devises
    24701,1

  • (18/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41923 DT        1$ =2,91219 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/12)   2819,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :