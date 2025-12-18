الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توقع اتفاقية شراكة جديدة مع  الشركة التونسية للضمان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/anme2017.jpg width=100 align=left border=0>

وقعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اتفاقية شراكة جديدة مع الشركة التونسية للضمان، تهدف إلى إعادة تفعيل صندوق ضمان القروض الموجّهة للمؤسسات التي تستثمر في مجالات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.



وتولّى توقيع الاتفاقية، كلّ من نافع البكاري، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، و آمال زاوي، الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للضمان، وذلك بحضور عدد من الإطارات العليا للمؤسستين، وفق بلاغ صادر عن الوكالة الخميس





وتندرج هذه الاتفاقية في إطار إعادة تفعيل صندوق ضمان النجاعة الطاقية، الذي تتولى الشركة التونسية للضمان إدارته بمقتضى اتفاق مبرم مع الوكالة منذ 1 سبتمبر 2004، والذي مكّن من دعم تمويلات موجّهة لمشاريع ذات قيمة مضافة في مجالات الانتقال الطاقي.



وقد أُنشئ الصندوق في إطار مشروع النجاعة الطاقية النموذجي لضمان القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة مشاريع التحكم في الطاقة المنجزة من قبل الصناعيين عبر شركات الخدمات الطاقية، بتمويل من صندوق البيئة العالمي بالتعاون مع البنك الدولي.

وتُقدّر الموارد المالية المتاحة حاليا بالصندوق بحوالي 15.4 مليون دينار.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم إعادة توظيف هذه الموارد لتمويل مشاريع الانتقال الطاقي، عبر قروض متوسطة وطويلة المدى، مع ضبط سقف الالتزامات بما يضمن التوازن المالي واستدامة الصندوق.

وحسب الوكالة ، تمثّل هذه الاتفاقية خطوة هامّة لتحفيز الاستثمار في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتسريع التحول نحو منظومة طاقية مستدامة ومرنة. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار إعادة تفعيل صندوق ضمان النجاعة الطاقية، الذي تتولى الشركة التونسية للضمان إدارته بمقتضى اتفاق مبرم مع الوكالة منذ 1 سبتمبر 2004، والذي مكّن من دعم تمويلات موجّهة لمشاريع ذات قيمة مضافة في مجالات الانتقال الطاقي.وقد أُنشئ الصندوق في إطار مشروع النجاعة الطاقية النموذجي لضمان القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة مشاريع التحكم في الطاقة المنجزة من قبل الصناعيين عبر شركات الخدمات الطاقية، بتمويل من صندوق البيئة العالمي بالتعاون مع البنك الدولي.وتُقدّر الموارد المالية المتاحة حاليا بالصندوق بحوالي 15.4 مليون دينار.وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم إعادة توظيف هذه الموارد لتمويل مشاريع الانتقال الطاقي، عبر قروض متوسطة وطويلة المدى، مع ضبط سقف الالتزامات بما يضمن التوازن المالي واستدامة الصندوق.وحسب الوكالة ، تمثّل هذه الاتفاقية خطوة هامّة لتحفيز الاستثمار في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتسريع التحول نحو منظومة طاقية مستدامة ومرنة.