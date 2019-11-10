نابل: افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للأيادي الذهبية في مدينة قربة

Dimanche 10 Novembre 2019



افتتحت مساء اليوم الأحد بمدينة قربة من ولاية نابل المهرجان الدولي للأيادي الذهبية الذي ينتظم في دورته الثالثة ببادرة من جمعية قربة للمسرح والتنشيط الثقافي والبيئي بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتراث والحرف المهنية بالجزائر.ويشارك في هذا المهرجان الذي يتواصل على امتداد ثلاثة أيام عدد من الطباخين من تونس والجزائر وسوريا وغانا لبنان وفلسطين وايرلندا والسودان والمغرب ومصر ويتضمن مسابقات في الطبخ بالاضافة الى عديد الفقرات التنشيطية وانطلقت فعاليات المهرجان في يومه الأول بعرض كرنفال جاب شوارع المدينة وزيارة الوفود المشاركة لمعرض صور تختزل تاريخ مدينة قربة بالاضافة الى عرض للمأكولات التقليدية التي تميّز الجهة.وأبرز مدير المهرجان عبد القادر النجار، في تصريح لصحفيّة (وات)، أهمية برنامج هذه الدورة التي يشمل عديد الفقرات المتنوعة الهادفة إلى التعريف بالتراث المعماري والثقافي لمدينة قربة بالإضافة إلى تنظيم مسابقات الطبخ.وأضاف أن هذه التظاهرة تمثل فرصة مهمة للتبادل الثقافي بين المشاركين والتعرف عن قرب على اسرار فنون الطبخ لكل بلد مشارك.ومن جانبها ، أكدت رئيسة المؤسسة الوطنية للتراث والحرف المهنية بالجزائر نوال بويحيى على اهمية مهرجان الأيادي الذهبية الذي يكتسي خلال هذه الدورة الصيغة الدولية بمشاركة طباخين من دول عربية وأجنبية.واعتبرت هذا المهرجان فرصة للتبادل الثقافي بين المشاركين في هذه الدورة من خلال تقديم أطباق تجمع بين الأصالة والمعاصرة فضلا عن الترويج للمناطق السياحية التي تزخر بها الجهة.ولايقتصر برنامج هذه الدورة من المهرجان الدولي للأيادي الذهبية على مسابقات الطبخ حيث يتضمن زيارة الاحياء العتيقة بمدينة قربة و تنظيم رحلة استطلاعية ترفيهية إلى سوق المدينة بتونس العاصمة كما تتضمن سهرة الاختتام الاعلان عن نتائج المسابقات وعرض للأزياء المغاربية وحفل فني مشترك تونسي جزائري.