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بولبابه سالم: الهجوم على اتحاد الشغل غباء سياسي و هذه الأسماء مرشحة لرئاسة الحكومة

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامج Bravo الذي يقدمه الاعلامي شكري بن حسين على قناة Le Soir أن الهجوم على اتحاد الشغل في ظرف تعاني فيه البلاد ازمات اقتصادية و اجتماعية هو غباء سياسي لكن اذا ثبت تورط بعض النقابيين في الفساد فالقضاء هو الفيصل و لا حصانة لأحد و الطبوبي نفسه تبرأ من الفاسدين، و أضاف أن اتحاد الشغل ليس مجرد منظمة نقابية منذ تأسيسه فقد تولى الزعيم فرحات حشاد قيادة الحركة الوطنية بعد اعتقال الزعيم الحبيب بورقيبة .

من ناحية اخرى انتقد بولبابه سالم أحزابا سياسية تتنافس على المعارضة والجلوس على الربوة بدل الانخراط في الحكم لأن الشعب انتخبها لتحكم .


و اعتبر ان تشكيلة الحكومة القادمة ستشمل النهضة و ائتلاف الكرامة و تحيا تونس و بعض الكتل الصغيرة و المستقلين و رئيسها سيكون احد هؤلاء : زياد لعذاري ، عبد اللطيف المكي ، مصطفى بن جعفر أو الياس الفخفاخ.


  
  
     
  
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