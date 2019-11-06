إعطاء إشارة انطلاق ترميم قصر الجم الأثري وتهذيبه

Mercredi 06 Novembre 2019



باب نات

- أعطى وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين صباح اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، بحضور روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس دونالد بلوم ووالي المهدية عبد الفتاح شقشوق، إشارة انطلاق أشغال ترميم قصر الجم الأثري وتهذيبه.ويتزامن افتتاح أشغال ترميم قصر الجم الذي يعرف تاريخيا بمسرح تيسيدروس، مع إحياء الذكرى 40 على تسجيل القصر الأثري بالجم ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).وفِي هذا الإطار خصص صندوق سفراء الولايات المتحدة الأمريكية هبة بقيمة 1.5 مليون دينار لتنفيذ هذا المشروع.كما رصدت وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية ميزانية مقدرة ب 1.5 مليون دينار مخصصة لترميم القصر الأثري بالجم وإعادة تهيئته، كما خصص المعهد الوطني للتراث أيضا مبلغا مقدرا ب 1 مليون دينار لفائدة المشروع وذلك بهدف تثمين التراث الانساني وسعيا لإعادة تموقع التراث التونسي عالميا.واعتبر وزير الشؤون الثقافية أن هذه الخطوة هي إحدى أبرز حلقات التواصل بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية في القطاع الثقافي ونموذجا متميزا لملامح التعاون الدولي في مجال تثمين التراث تهذيبه والسعي إلى التعريف به محليا ووطنيا وجهويا والعمل على إعادة استغلاله وتوظيفه من خلال الاستفادة من الخبرات الأمريكية على المستوى العلمي واستثمار كل الإمكانيات المتاحة بهدف صيانة التراث التونسي والترويج له.كما أشار الوزير إلى أن هذه الشراكة المثمرة تعكس تواصلا مهما بين البلدين وتسلط الضوء على قواسم عمل مشتركة بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية هدفها إعادة تموقع التراث التونسي على الصعيد العالمي، كما تعتبر فرصة لإبراز المخزون التراثي لشعوب العالم عبر التقارب الحضاري الثقافي.وذكّر وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في ختام كلمته بأن "ملف جزيرة جربة" هو آخر الملفات التي قدمتها تونس على لائحة التراث العالمي هو ملف جزيرة جربة، وذلك سعيا لتثمين التراث وإبرازه والمساهمة في إشعاعه عالميا وتعزيز الذاكرة الإنسانية والتاريخية.كما أشار الوزير إلى الشراكة الفاعلة بين الموقع الأثري بالجم و المنتزه الأثري بروما والتوأمة بين قصر الجم وكوليزي روما والتي تسعى لإعادة الاعتبار للشأن التراثي والحضاري وادماجه في مختلف أبعاد الهوية الحضارية والتنمية الثقافية الشاملة.