بن سالم : أنا مستغرب من جماعة النهضة الّي يقولو الغنوشي ما كيفو حد ونعاود نأكّد، ما يجيش رئيس حكومة

Mardi 05 Novembre 2019
باب نات - جدّد الثلاثاء 5 نوفمبر، القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم رفضه لمواقف وتصريحات زملائه في الحركة على اعتبار راشد الغنوشي المرشح لرئاسة الحكومة.
وقال بن سالم خلال استضافته على أمواج إذاعة شمس أف أم "أنا مستغرب من جماعة النهضة الي الغنوشي ما كيفو حد" واستدرك قائلا "أنا ما نراش هكّة". وتابع قائلا "أنا لا استنقص من قيمة الغنوشي وعندو فضائل عالبلاد لكن ما نشوفش الي هو أحسن من يمكن أن يتولى رئاسة الحكومة".
واعتبر أن هناك قيادات أخرى في الحركة مؤهلة لهذا المنصب واستدرك قائلا "لكن إذا هذا الأمر سيصبح عقبة فأنا لا أرفض فكرة تعيين شخصة وطنية".
اقرأ أيضا: محمد بن سالم : الغنوشي و غيره من عرّابي التوافق ليسوا مؤهلين لرئاسة الحكومة
التيار الديمقراطي قد يكون متخوفا من السلطة
وعلّق محمد بن سالم، على التصريحات المتعلقة بمفاوضات تشكيل الحكومة. وقال إن هناك تصريحات عنترية تدخل في إطار تحسين شروط التفاوض حول الحكومة المرتقبة.
وفيما يخص شروط التيار الديمقراطي للدخول في الحكومة، رجّح بن سالم أن يكون هذا الحزب مُتهيبا ومتخوفا من السلطة حسب تعبيره.
وقال بن سالم خلال استضافته على أمواج إذاعة شمس أف أم "أنا مستغرب من جماعة النهضة الي الغنوشي ما كيفو حد" واستدرك قائلا "أنا ما نراش هكّة". وتابع قائلا "أنا لا استنقص من قيمة الغنوشي وعندو فضائل عالبلاد لكن ما نشوفش الي هو أحسن من يمكن أن يتولى رئاسة الحكومة".
واعتبر أن هناك قيادات أخرى في الحركة مؤهلة لهذا المنصب واستدرك قائلا "لكن إذا هذا الأمر سيصبح عقبة فأنا لا أرفض فكرة تعيين شخصة وطنية".
اقرأ أيضا: محمد بن سالم : الغنوشي و غيره من عرّابي التوافق ليسوا مؤهلين لرئاسة الحكومة
التيار الديمقراطي قد يكون متخوفا من السلطة
وعلّق محمد بن سالم، على التصريحات المتعلقة بمفاوضات تشكيل الحكومة. وقال إن هناك تصريحات عنترية تدخل في إطار تحسين شروط التفاوض حول الحكومة المرتقبة.
وفيما يخص شروط التيار الديمقراطي للدخول في الحكومة، رجّح بن سالم أن يكون هذا الحزب مُتهيبا ومتخوفا من السلطة حسب تعبيره.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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