Radio Babnet Tunisie On Air: Saber - Khay Khay  

مخلوف لسامي الطاهري: انت من سلالة ستالين ونحن ديمقراطيين اكثر منكم

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - قال رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في حوار على قناة حنبعل ان قيادات اتحاد لشغل تعيش حالة هلع كبير مضيفا "ليس سامي الطاهري الذي يعتبر من سلالة ستالين من يعلمنا الديمقراطية والحداثة.

واضاف سيف الدين مخلوف " كلنا يعلم جيدا تاريخ قادة الاتحاد وتقربم من النظام السابق ورقع رايات السابع من نوفمبر في ساحة محمد علي.
وتابع مخلوف " لقد أضحكني سامي الطاهري عندما رد على دعوات مكافحة فساد قيادات الاتحاد بالمطالبة بمحاكمتي بتهمة الكراهية مضيفا " هل رد الدعوة الى مكافحة الفساد هو التهديد بالسجن".


  
  
     
  
rtt-5e9ec0292359423938fc2f9e04d256f5-2019-11-04 09:19:33






0 de 0 commentaires pour l'article 192079



En continu

الاثنين 04 نوفمبر 2019 | 7ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:22 14:58 12:10 06:46 05:18
19°
 26° % 68 :الرطــوبة
تونــس 18°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
26°-1826°-1717°-1420°-1422°-13
  • Avoirs en devises
    18097,2

  • (1 nov)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,15402 DT        1$ =2,82551 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 nov)   930,1 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572859599|192079 2164|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires