مخلوف لسامي الطاهري: انت من سلالة ستالين ونحن ديمقراطيين اكثر منكم

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - قال رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في حوار على قناة حنبعل ان قيادات اتحاد لشغل تعيش حالة هلع كبير مضيفا "ليس سامي الطاهري الذي يعتبر من سلالة ستالين من يعلمنا الديمقراطية والحداثة.
واضاف سيف الدين مخلوف " كلنا يعلم جيدا تاريخ قادة الاتحاد وتقربم من النظام السابق ورقع رايات السابع من نوفمبر في ساحة محمد علي.
وتابع مخلوف " لقد أضحكني سامي الطاهري عندما رد على دعوات مكافحة فساد قيادات الاتحاد بالمطالبة بمحاكمتي بتهمة الكراهية مضيفا " هل رد الدعوة الى مكافحة الفساد هو التهديد بالسجن".
واضاف سيف الدين مخلوف " كلنا يعلم جيدا تاريخ قادة الاتحاد وتقربم من النظام السابق ورقع رايات السابع من نوفمبر في ساحة محمد علي.
وتابع مخلوف " لقد أضحكني سامي الطاهري عندما رد على دعوات مكافحة فساد قيادات الاتحاد بالمطالبة بمحاكمتي بتهمة الكراهية مضيفا " هل رد الدعوة الى مكافحة الفساد هو التهديد بالسجن".
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Par:BABANETTOO (France )
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