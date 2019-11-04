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طاهر بن حسين يقترح حملة ''معدنوس'' جديدة لبعث قناة التقدميين يديرها حسين العباسي

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - أثار الاحد 3 نوفمبر، الاعلامي والناشط السياسي طاهر بن حسين حملة ساخرة بعد أن قدم مقترحا لبعث قناة تلفزيونية جديدة تكون صوت التيار التقدمي حسب تعبيره.

وقال بن حسين "يمكن تجميع التيار التقدمي حول قناة تلفزيونية جمعياتية تديرها شخصية مشهود لها بالنزاهة والالتزام (مثل سناء بن عاشور او حسين العباسي او مختار الطريفي ). وتابع قائلا "يكفي ان تتكون الجمعية من 10,000 منخرط يدفع كل واحد 200 دينار سنويا لتأمين كامل مصاريف القناة".


وذكر النشطاء بحملة بيع المعدنوس التى أطلقها منذ سنوات لانقاذ قناة الحوار قبل أن يقرر بيعها لسامي الفهري وعبر عن ندمه بعد ذلك.
واعتبر النشطاء أن المقترح الذي قدمه طاهر بن حسين هي بمثابة "حملة معدنوس جديدة للتحيل علي بعض الاغبياء" وجمع الاموال وقال بعض النشطاء "بعد المقرونة رجع المعدنوس، مسكين الشعب التونسي جماعة يتاجرو بالفقر وجماعة يتاجرو بالتقدمية ".

  
  
     
  
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