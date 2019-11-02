تشكيل الحكومة محور لقاء الغنوشي بمخلوف

Samedi 02 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم السبت 02-11-2019 وفدا من إئتلاف الكرامة يتقدمه سيف الدين محلوف ، وبحضور كل من القياديين في النهضة نور الدين البحيري و سامي الطريقي من حركة النهضة .
وياتي الاجتماع في إطار مواصلة المشاورات التي تجريها حركة النهضة مع مختلف الأطراف في الساحة السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وياتي الاجتماع في إطار مواصلة المشاورات التي تجريها حركة النهضة مع مختلف الأطراف في الساحة السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة.
En continu
- Hier 21:02 شركة aromzo event's تقاضي الشاب خالد .
- Hier 20:56 الحكومة القادمة جريئة أو لا تكون
- Hier 20:22 رئيس الجمهورية يستقبل جلبار نقاش
- Hier 20:18 النهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاية..
- Hier 18:20 القبض على المهرب وشواشة
- Hier 14:42 قيس سعيد ، ليس فوق النقد...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:51
|17:24
|14:59
|12:10
|06:44
|05:16
|
22°
|27°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|26°-20
|28°-18
|23°-16
|26°-16
|16°-13
Follow @babnet_Tunisie
(283 487) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(135 426) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 96 932) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 94 194) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 955) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 686) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 835) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 806) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 79 469) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 73 712) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 974) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 023) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 886) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 331) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 886) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 227) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 65 076) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 62 622) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 893) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 297) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: مفكر مصري: وعي الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ كوكب الأرض