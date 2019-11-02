تشكيل الحكومة محور لقاء الغنوشي بمخلوف

Samedi 02 Novembre 2019



باب نات

- استقبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم السبت 02-11-2019 وفدا من إئتلاف الكرامة يتقدمه سيف الدين محلوف ، وبحضور كل من القياديين في النهضة نور الدين البحيري و سامي الطريقي من حركة النهضة .وياتي الاجتماع في إطار مواصلة المشاورات التي تجريها حركة النهضة مع مختلف الأطراف في الساحة السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة.