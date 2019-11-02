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تشكيل الحكومة محور لقاء الغنوشي بمخلوف

Samedi 02 Novembre 2019

Samedi 02 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم السبت 02-11-2019 وفدا من إئتلاف الكرامة يتقدمه سيف الدين محلوف ، وبحضور كل من القياديين في النهضة نور الدين البحيري و سامي الطريقي من حركة النهضة .
وياتي الاجتماع في إطار مواصلة المشاورات التي تجريها حركة النهضة مع مختلف الأطراف في الساحة السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة.





  
  
     
  
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