Samedi 02 Novembre 2019
وكالات - قال المفكر المصري، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس في مصر مراد وهبة، إن مصر كانت في مفترق طرق منذ 1974 وحتى بدء ثورة 30 يونيو في عام 2013.
وأضاف وهبة، أن “الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوعيه أنقذ كوكب الأرض من خطر الإخوان وليس مصر فقط”.
وأوضح وهبة، خلال لقاء تلفزيوني أن النخبة هي من سهلت انتشار جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع.
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وأشار وهبة إلى أنه “كان واحدا من النخبة الذين كانوا يكتبون في مجلة “الطليعة” عندما تم إنشاؤها، حيث تم استدعاؤه للكتابة بها”.
وتابع وهبة قائلا “عبد الناصر كان عامل مجلة الطليعة، وقولت للنخبة وقتها أنتم دائما منشغلين بقضايا عملية مثل حقوق الفلاح وناسيين نقطة مهمة للغاية وهو أن العقل المصري غائب عنه التنوير، فمهما بحثتم في أي قضايا عملية لن تصلوا إلى الطريق الصحيح”.
واستطرد قائلا: “أول ما الطليعة قفلت النخبة اتجهوا فورا للإسلاميين، وعندما رفضت الانضمام معهم، قالت عني النخبة أن عندي إسلاموفوبيا وأن عندي إخوانوفوبيا”.
وأضاف وهبة، أن “الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوعيه أنقذ كوكب الأرض من خطر الإخوان وليس مصر فقط”.
وأوضح وهبة، خلال لقاء تلفزيوني أن النخبة هي من سهلت انتشار جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع.
اقرأ أيضا: صحيفة مصرية: السيسي ولد ساجدا ونظر لمن حوله وابتسم ... وزاره النبي في المنام
وأشار وهبة إلى أنه “كان واحدا من النخبة الذين كانوا يكتبون في مجلة “الطليعة” عندما تم إنشاؤها، حيث تم استدعاؤه للكتابة بها”.
وتابع وهبة قائلا “عبد الناصر كان عامل مجلة الطليعة، وقولت للنخبة وقتها أنتم دائما منشغلين بقضايا عملية مثل حقوق الفلاح وناسيين نقطة مهمة للغاية وهو أن العقل المصري غائب عنه التنوير، فمهما بحثتم في أي قضايا عملية لن تصلوا إلى الطريق الصحيح”.
واستطرد قائلا: “أول ما الطليعة قفلت النخبة اتجهوا فورا للإسلاميين، وعندما رفضت الانضمام معهم، قالت عني النخبة أن عندي إسلاموفوبيا وأن عندي إخوانوفوبيا”.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: مفكر مصري: وعي الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ كوكب الأرض