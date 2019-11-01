هذا ما قرره القضاء في حق الرئيسة السابقة لجامعة الشطرنج وامين المال والكاتب العام للجامعة .

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - نظرت أمس الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بتونس في قضية الفساد المالي بجامعة الشطرنج التى شملت الابحاث فيها فريال الباجي الرئيسة السابقة لجامعة الشطرنج بوزارة الشباب والرياضة الكاتب العام للجامعة وامين المال الذين رفعت عليهم وزارة الرياضة شكاية اتهمتهم فيها بسوء التصرف والاستيلاء على اموال الجامعة للتى فاقت 200 ألف دينار حسب ما ورد في ملف القضية ... وقد حضرت فريال الباجي ومتهم ثاني
المكلف العام يطلب
وقد حضر المكلف العام في حق وزارة الشباب الرياضة. وطلب التاخير لانتظار نتيجة الإختبارات في القضية وتقديم الطلبات المالية النهائية
وقد قررت المحكمة تأخير القضية الى شهر جانفي 2020..
المكلف العام يطلب
وقد حضر المكلف العام في حق وزارة الشباب الرياضة. وطلب التاخير لانتظار نتيجة الإختبارات في القضية وتقديم الطلبات المالية النهائية
وقد قررت المحكمة تأخير القضية الى شهر جانفي 2020..
En continu
- Hier 21:23 صفاقس: حجز 1 كلغ من مخدر ''الكوكايين''
- Hier 21:12 نجم المتلوي - ماهر القيزاني مدربا جديدا
- Hier 21:05 لتشكيل الحكومة، اذهبوا إلى كلمة سواء.
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:52
|17:25
|15:00
|12:10
|06:43
|05:15
|
18°
|19°
|% 93
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|19°-17
|24°-16
|28°-18
|22°-17
|26°-16
Follow @babnet_Tunisie
(283 383) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 786) آخر عمليات سبر الآراء..
(135 201) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 893) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 96 573) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 94 123) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 867) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 611) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 778) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 790) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 79 183) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 73 136) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 616) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 938) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 859) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 133) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 837) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 171) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 63 583) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 62 600) خطير جدا.. C'est très grave
Par:observateurTN (France )
Sur: منصر: حقيقة عجبتني طريقة عمل سعيد وفريقه ينفذون بقوة ولكن في صمت ولا يردون على الانتقادات