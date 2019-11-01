هذا ما قرره القضاء في حق الرئيسة السابقة لجامعة الشطرنج وامين المال والكاتب العام للجامعة .

Vendredi 01 Novembre 2019



باب نات

- نظرت أمس الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بتونس في قضية الفساد المالي بجامعة الشطرنج التى شملت الابحاث فيها فريال الباجي الرئيسة السابقة لجامعة الشطرنج بوزارة الشباب والرياضة الكاتب العام للجامعة وامين المال الذين رفعت عليهم وزارة الرياضة شكاية اتهمتهم فيها بسوء التصرف والاستيلاء على اموال الجامعة للتى فاقت 200 ألف دينار حسب ما ورد في ملف القضية ... وقد حضرت فريال الباجي ومتهم ثانيوقد حضر المكلف العام في حق وزارة الشباب الرياضة. وطلب التاخير لانتظار نتيجة الإختبارات في القضية وتقديم الطلبات المالية النهائيةوقد قررت المحكمة تأخير القضية الى شهر جانفي 2020..